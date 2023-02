Die LAIQON (LQAG)-Vermögensverwaltungstochter BV Bayerische Vermögen GmbH (BV) und "meine Volksbank Raiffeisenbank eG" (mVBRB Rosenheim) bündeln ihre Kompetenzen für Vermögensdienstleistungen in der Region Oberbayern/München in der "meine Bayerische Vermögen" GmbH (mBV), Rosenheim. Die BV ist mit 25 % an dem neuen Gemeinschaftsunternehmen beteiligt, 75 % hält die mVBRB Rosenheim. Letztere ist die zehntgrößte Genossenschaftsbank in Deutschland und verwaltet 22 Mrd. EUR. Das JV ist ein weiterer Schritt für die LQAG, sich zu einem attraktiven Full-Service-Anbieter im schnell wachsenden und lukrativen Markt der Vermögensverwaltung für vermögende Kunden zu entwickeln. AlsterResearch bekräftigt die Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 9,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/LAIQON%20AG





