Frankfurt am Main (ots) -- Die Rohstoffpreise für die gängigsten Valentinstags-Geschenke sind seit 2021 um 23 % gestiegen, im Vergleich zu 11 % Steigerung der Verbraucherpreise in Deutschland.- Der Silberpreis stieg dagegen in den vergangenen zwei Jahren nur um 3 %, was Silberschmuck zu einem relativ "günstigsten" Geschenk macht.- Preisbewusste Romantiker:innen sollten das Fleisch zum Candle-Light-Dinner überdenken, da die Preise für Rindfleisch und Geflügel um 46/19 Prozent gestiegen sind.Die Liebe mag am 14. Februar in der Luft liegen, aber sie hat für EU-Verbraucher in diesem Jahr einen hohen Preis, denn die Inflation macht romantische Liebesbeweise teuer. Das ergab der Valentinstag-Index(1) der Social-Investing-Plattform eToro. Demnach gehört Silberschmuck noch zu den günstigen Geschenken, da die Silberpreise seit 2021 lediglich um 3 % kletterten, Gold dagegen um 13 %.Der Index analysiert die Rohstoffpreise von Gold, Silber, Kakao, Zucker, Rindfleisch und Hühnchen und berücksichtigt dabei die wichtigsten Valentinstags-Geschenke wie Schmuck, Süßigkeiten und ein Dinner mit Fleischgericht. Der kumulierte Wert der sechs Rohstoffe ist in den letzten zwei Jahren um 23 % gestiegen. Damit übersteigt der Zuwachs des Valentinstags-Index den Anstieg der gesamten Verbraucherpreisinflation in Deutschland von 11,0 % deutlich.Ein romantisches Dinner zu zweit wird demnach 2023 viel stärker auf die Geldbörsen der Verbraucher:innen durchschlagen als an früheren Valentinstagen. Der Grund: Die Preise für Rind- und Hühnerfleisch sind seit 2021 um 33 % gestiegen. Hier spüren Erzeuger, Restaurants und Haushalte auch den Druck der hohen Stromrechnungen. Nicht ganz so schlimm ist die Situation bei der beliebten Pralinenschachtel. Rohstoffe wie Kakao und Zucker stiegen im Durchschnitt um 29 %.Ben Laidler, Global Markets Strategist bei eToro, kommentiert: "Das sind schlechte Nachrichten für die europäischen Verbraucher:innen, die bereits mit Zinserhöhungen und steigenden Energiekosten zu kämpfen haben. Hoffnungslose Romantiker:innen in Europa bekommen 2023 die volle Wucht der Inflation während ihrer Valentinstagsfeier zu spüren, da Schmuck, Schokolade und Abendessen deutlich teurer sind. Obwohl der Anstieg der Rohstoffpreise am Valentinstag geringer ist als der Anstieg der Rohstoffpreise auf breiter Basis um 31 %(2), kann niemand sagen, dass Liebe nichts kostet."Anmerkung für Redaktionen:Der eToro Valentinstag-Index ist ein einfach gewichteter Index der Spotpreise für Gold, Silber, Kakao, Zucker, Rindfleisch und Hühnerfleisch. Die Daten wurden am 27.01.2021 und 27.01.2023 von Refinitiv erhoben. Die Preise wurden in USD analysiert und anhand des Schlusskurses am Tag der Erhebung in EUR umgerechnet. Vollständige Daten unten:(1)Rohstoff Preis 2021 Preis 2023 Prozentualer AnstiegGold EUR/oz 1.526,29 1.729,89 13%Silber EUR/oz 20,86 21,50 3%Kakao EUR/ton 1.965,68 2.308,62 17%Zucker EUR/lb 12,55 17,51 40%Rind EUR/lb 0,96 1,40 46%Hühnchen EUR/kg 0,90 1,08 19%ValentinstagsIndex 23%(2) Quelle: Der 22 Rohstoffe umfassende Bloomberg Commodity Index