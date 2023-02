Vulcan Energy Resources plant Lithium aus dem Oberrheingraben zu fördern. Eine Machtbarkeitsstudie hat nun ergeben, dass sich in der Region viel mehr Lithium fördern lässt als zuvor angenommen.Das Projekt Lithium aus regionaler Produktion in Deutschland ist ein weiteres Stück vorangekommen. Der Abbau ist wirtschaftlicher und umweltfreundlicher als in Südamerika. Das geht aus einer Studie des Unternehmens Vulcan Energy Resources hervor. Im Oberrheingraben liegen große Mengen des begehrten Batteriematerials, die das Unternehmen mittels Sorption und Geothermie fördern will. Zu diesem Zweck hat Vulcan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...