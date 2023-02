Der Sportartikelhersteller PUMA ist Zero100 beigetreten, einer Gemeinschaft von Branchenführern, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Kohlenstoffemissionen in der Lieferkette durch Digitalisierung zu reduzieren, um den nächsten Schritt zu tun, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr eine erhebliche Reduzierung der Kohlenstoffemissionen angekündigt hatte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230213005246/de/

Sports company PUMA has joined Zero100, a community of industry leaders which aims reduce carbon emissions from the supply chain through digitization, to take the next step after the company announced significant carbon emission cuts last year. (Photo: Business Wire)