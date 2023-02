CPX 360, New York (ots) -Check Point Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, kündigt die Markteinführung von Check Point Horizon XDR/XPR an, einer kollaborativen Cybersicherheitslösung, die Unternehmen effektiv gegen sich entwickelnde Cyberbedrohungen verteidigt. Das erreicht sie, indem sie Daten intelligent korreliert und Angriffe über alle Vektoren hinweg stoppt, die Auswirkungen von Bedrohungen minimiert und Administratoren und Analysten eine einfache Möglichkeit bietet, Vorfälle zu verstehen und darauf zu reagieren. Herkömmliche Sicherheitslösungen konzentrieren sich auf die Erkennung und überlassen die Verantwortung für die Verwaltung von Vorfällen, die Suche und die Untersuchung dem Security Operation Center. Dies kann zu einem reaktiven Ansatz in der Cybersicherheit führen, der Netzwerke anfällig für Bedrohungen macht.Check Point Horizon XDR/XPR bietet einen kollaborativen Ansatz zur Bedrohungsabwehr und beinhaltet die folgenden Funktionen:- Umfassender Bedrohungsschutz: Sofortige, umfassende Bedrohungsabwehr über alle Teile der Sicherheitsinfrastruktur hinweg, wobei scheinbar harmlose Ereignisse erkannt und korreliert werden, um Cyber-Angriffe aufzudecken.- Optimiertes Cybersecurity-Management: Die Horizon-Plattform bietet eine optimierte Sicherheitslage und konsolidierte Analysen, die Unternehmen einen Einblick in das Angriffsverhalten, den Kontext und den Schaden sowie detaillierte Analysen zu Indikatoren für eine Gefährdung geben.- Kontinuierliche Verbesserung der Sicherheitslage: Kontinuierliche Verbesserung der Sicherheitslage mit intelligenter Bedrohungs- und Ereigniskorrelation, die auf mehrere Datensätze zurückgreift, darunter Kompromittierungsindikatoren, die globale Bedrohungslandschaft, Check Point-Forschungsergebnisse und Datenströme von Dritten.- Kollaborative Sicherheitsoperationen: Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, ihre Sicherheitsabläufe zu konsolidieren und zu optimieren und die Zusammenarbeit zwischen Sicherheits- und IT-Teams zu verbessern, um die Bedrohungsabwehr über mehrere Vektoren zu stärken.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/5439955