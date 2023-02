Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge https://audio-cd.at/page/podcast/3928/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Börsepeople-Aufsteiger(in) des Tages: 16 (17) S3/20: Stefan Koller (07.12.22) - in Folge S3/108 geht es um das Quartett Flughafen Wien, Strabag, Immofinanz und S Immo, für das ich ein wenig das Gefühl verloren habe, Buddy Wolfgang Matejka hilft mir bei zweien davon mit Input und nennt den aktuellen Pain Trade Nr. 1.: https://audio-cd.at/page/playlist/3326 - eine Auflage von Rudi Greinix in Bezug auf die 100jährige, die wie 40 ausschaut. VBV Podcast mit Statistik Austria: https://audio-cd.at/page/playlist/3331 - Ronald Nemec ist Head of Equity Trading and Structuring bei der Erste Group. Wir sprechen über Inspiration ...

