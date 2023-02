Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3938/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/109 spreche ich über den Beginn der Verfallswoche Februar, hole ein wenig zu ÖTOB, Eurex und einen Austro-Erfolg im WIG20-Optionshandel aus. Weiters habe ich ein Bonmot zu Wienerberger und eine Football Group Idee zum Greenshoe. News gibt es zu CA Immo und zur Immopreis-Entwicklung, Research zu Palfinger, AT&S und voestalpine. Georg Pangl nennt alternative Greenshoe-Idee: https://audio-cd.at/page/podcast/3930/ Michael Spalek zu Wienerberger in NL: ...

