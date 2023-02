Sinsheim (ots) -Mit ihrer innovativen Agentur für systemoptimierte Suchmaschinenoptimierung, Convact, möchten Bastian Diers und Dominik Bayer das Wachstum von E-Commerce Unternehmen, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen stärken. Sie haben eine Methode entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, schnell mehr Besucher auf ihre Onlineshops und Websites zu bekommen und somit ihren Umsatz zu steigern. Dabei sparen die Unternehmen auch noch bares Geld beim Marketingbudget. Erfahren Sie hier, wie Sie diese Ziele in Ihrem Unternehmen erreichen können.Wachstum ist das oberste Ziel jedes Unternehmens und um dies zu erreichen, sind profitable und nachhaltige Werbekanäle unerlässlich. Allerdings stoßen viele Geschäftsführer und Marketingverantwortliche heutzutage an ihre Grenzen bei der Suche nach solchen Kanälen. Die Kosten für Werbung auf den meisten Plattformen steigen ständig und die Ergebnisse, insbesondere im Bereich Social Media, sind oft enttäuschend. "In der Vergangenheit konnten viele Unternehmen jahrelang erfolgreich mit den gleichen Methoden und Plattformen werben. Doch heutzutage erleben wir immer häufiger, dass diese Kanäle für Unternehmen nicht mehr funktionieren", erklären Bastian Diers und Dominik Bayer von Convact.Um Verluste aufzufangen, suchen Unternehmen dringend nach Alternativen. Hier kommt die Suchmaschinenoptimierung ins Spiel, denn sie bietet einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Werbekanälen, so die Experten von Convact. Mit ihrer innovativen Agentur haben Bastian Diers und Dominik Bayer ein einzigartiges Konzept entwickelt, bei dem sie die klassischen Suchmaschinenoptimierungsprozesse an den Google-Algorithmus anpassen. Dies ermöglicht Unternehmen, in Rekordzeit mehr Besucher auf ihre Onlineshops und Websites zu bekommen, die kaufwillige Interessenten sind und den Umsatz wieder auf das Niveau bringen, wie es die alten Kanäle früher erreicht haben.So steigert Convact den Umsatz von UnternehmenBevor Bastian Diers und Dominik Bayer von Convact mit der Umsetzung ihrer Maßnahmen beginnen, führen sie eine gründliche Analyse der aktuellen Situation ihrer Kunden durch. Dies geschieht durch gemeinsame Gespräche. Basierend auf dieser Analyse diskutieren sie in Form eines Workshops die strategischen Ziele der Zusammenarbeit und legen einzelne Schritte fest, um diese zu erreichen. Anschließend sorgen die beiden Experten dafür, dass die erarbeiteten Strategien erfolgreich umgesetzt werden.Um die wichtigsten Herausforderungen der Suchmaschinenoptimierung zu meistern, hat Convact das 3+1 | SEO System entwickelt. Dieses umfasst die technische Optimierung der Website oder des Onlineshops, die Erstellung von suchmaschinenoptimierten und ausführlichen Informationstexten für die Besucher sowie den Auf- und Ausbau der Seitenautorität. Während die meisten Agenturen für Suchmaschinenoptimierung diese Aspekte mehr oder weniger erfolgreich umsetzen, unterscheidet sich Convact durch das "+1" im 3+1 | SEO System. Hierbei wird der Algorithmus von Google direkt anvisiert. Da es derzeit über 200 Faktoren gibt, die den Algorithmus von Google beeinflussen und über Erfolg oder Misserfolg in der Suchmaschine entscheiden, ermöglicht diese Methode eine schnelle Umsatzsteigerung bei allen Kundenprojekten.Warum zahlreiche Unternehmen externe Hilfe benötigenAnstatt auf externe Dienstleister zurückzugreifen, versuchen viele Unternehmen, ihre eigene Suchmaschinenoptimierung voranzutreiben. Allerdings ist die Suchmaschinenoptimierung, also die Beeinflussung des Google-Algorithmus, eine der schwierigsten und komplexesten Marketingdisziplinen. Oft fehlt es intern an Fachwissen oder entsprechender Erfahrung in diesem Bereich.Eine erfolgreiche und profitable Suchmaschinenoptimierung erfordert viel Zeit und Aufwand für die Erstellung von Texten, die Anpassung technischer Komponenten und den Linkaufbau. Diesen Zeitaufwand können nur Unternehmen stemmen, die ein mehrköpfiges Team für die Suchmaschinenoptimierung einstellen. Dies ist jedoch für die meisten Geschäftsführer aus Kostensicht nicht tragbar. Eine Agentur wie Convact hat dagegen die Ressourcen und das Know-how, um diesen Aufwand zu stemmen. Sie arbeitet mit mehreren erfahrenen Experten an den Projekten und ist in der Regel günstiger als ein internes SEO-Team.Ausrichtung und Philosophie - das ist ConvactConvact betrachtet sich als eine Agentur für systemoptimierte Suchmaschinenoptimierung (SEO). Sie konzentrieren sich darauf, ihren Kunden schnelle Erfolge in Google und damit einhergehende Umsatzsteigerungen zu bieten. Um langfristige Erfolge für ihre Kunden zu erzielen, beobachten Bastian Diers und Dominik Bayer den Google Algorithmus täglich und reagieren schnell auf Veränderungen der Suchmaschine.Dabei zeichnet sich Convact besonders durch das Angebot eines profitablen und zukunftsfähigen Marketingkonzepts aus. Bei diesem berücksichtigen Bastian Diers und Dominik Bayer nicht nur die klassischen Aspekte der Suchmaschinenoptimierung, sondern bauen auf den bestehenden Strukturen ihrer Kunden auf und etablieren ein nachhaltiges Gesamtkonstrukt.Möchten auch Sie eine systemoptimierte Suchmaschinenoptimierung (SEO) implementieren und die nachhaltige Entwicklung Ihres Unternehmens fördern? 