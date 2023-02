NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern habe ordentlich abgeschnitten, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie hob ihre Schätzungen für das diesjährige vergleichbare Umsatzwachstum sowie das bereinigte Ergebnis je Aktie etwas an. Doch während das Management in den USA und Europa eine anhaltende Geschäftsdynamik erwarte, sehe sie im zweiten Halbjahr Unwägbarkeiten. Dazu komme der Bewertungsaufschlag der Aktie./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2023 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2023 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120321

