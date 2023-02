© Foto: picture alliance / greatif | Florian Gaul



Die Experten der Bank of America sehen trotz herausforderndem Marktumfeld Wachstumschancen bei europäischen Titeln. Welche Aktien Anleger dieses Jahr in ihrem Europa-Portfolio haben sollten

Die Bank of America (BofA) sieht 2023 insbesondere im zweiten Halbjahr gute Chancen für europäische Aktien. In ihrem Jahresausblick schreiben die Banker, dass sie mit Blick auf die erste Jahreshälfte eher zurückhaltend bleiben. Doch im zweiten Halbjahr dürfte das Umfeld deutlich positiver werden, wenn sich die finanziellen und wirtschaftlichen Bedingungen am Markt entspannen. Die Strategen und Ökonomen der Bank sehen immer noch Rezessionsrisiken, die sich im ersten Halbjahr auf dem Markt widerspiegeln, auch wenn sie in Europa durch niedrigere Energiepreise etwas gemildert werden.

Sebastian Rädler, Aktienstratege für Europa bei der BofA, prognostiziert schwindende Einkaufsmanagerindizes, niedrigere Renditen und breitere Spreads, so dass er Zykliker gegenüber defensiven Werten und Value gegenüber Growth untergewichtet. Die Analysten der Bank benennen in ihrem Papier die aussichtsreichsten Titel in verschiedenen Wirtschaftssektoren.

Die besten Trades geht man kurz vor dem Ausbruch ein. Egal ob long oder short! Jetzt die Abstauberliste von Chart-Profi Stefan Klotter HIER kostenlos herunterladen!

Bei den Finanzwerten sind die Analysten positiv gestimmt, da die Vorteile des Zinszyklus anhalten und die Risiken in den Kreditbüchern geringer sind. Als Top-Positionen nennen sie hier die HSBC und NatWest. Im Verbrauchersektor setzen die Experten vor allem auf Luxusgüter, mit Blick auf die Wiedereröffnung der chinesischen Märkte. Sie prognostizieren ein Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) von 18 Prozent und setzen unter anderem auf die Titel von LVMH und Richemont. Bei den Getränken ist der Favorit der Analysten Heineken.

Auch im Sektor Energie und Versorger sehen die Analysten noch Aufwärtspotenzial. Die Öl- und Gasanalysten der BofA wählen Shell als Top-Pick, zusammen mit dem Gasexplorations- und Produktionsunternehmen Energean. Bei den Versorgern heben die Experten RWE hervor.

Siemens, Spirax-Sarco und AutoStore sind laut BofA-Bericht die Top-Picks aus dem Bereich Industrie. In der Luft- und Raumfahrt setzen die Experten auf Airbus und Safran. Im Bereich Baustoffe sind Ashtead und Kingspan die bevorzugten Titel. Im Logistik-Sektor setzen die Experten auf die Deutsche Post.

Im Technologiesektor sehen die BoA-Analysten positive Preis-/Volumentrends bei Halbleitern (ASML, BESI), während sie im Gesundheitswesen AstraZeneca und Merck bevorzugen.

Autor: lif für die wallstreet:online Zentralredaktion