DJ CDU-Vorstand beschließt einstimmig Parteiausschlussverfahren gegen Maaßen

BERLIN (Dow Jones)--Der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, soll nach einem Beschluss des Bundesvorstands der CDU aus der Partei ausgeschlossen werden. "Wir haben heute einstimmig beschlossen, ein Parteiausschlussverfahren einzuleiten gegen Herrn Dr. Maaßen und haben ihm mit sofortiger Wirkung auch die Mitgliedsrechte entzogen", sagte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz bei einer Pressekonferenz. "Das ist ein Beschluss, der sofort wirksam wird mit der Zustellung, die dann heute oder morgen stattfinden wird", erklärte der Parteichef. "Herr Maaßen wird also dann ab sofort auch nicht mehr Mitglied der CDU Deutschlands sein."

Der Beschluss, ein Parteiordnungsverfahren mit dem Ziel des Ausschlusses gegen Maaßen einzuleiten, müsse vom Kreisarbeitsgericht in Erfurt entschieden werden, betonte Merz. Er ging davon aus, dass Maaßen den Ausschluss nicht akzeptieren werde. Merz nannte zur Begründung insbesondere jüngste Äußerungen, in denen Maaßen der CDU einen linksgrünen Kurs vorwerfe, und antideutsche Ideologie auch in der Partei verorte. "Das ist eine Sprachgebrauch, den wir hier nicht akzeptieren." Insbesondere das dahinter stehende Gedankengut habe bei der CDU keinen Platz.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2023 08:08 ET (13:08 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.