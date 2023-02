Wenn man bedenkt, dass die Themen Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung gewonnen haben, was heisst das dann für die Entwicklung in der Abfallindustrie? Lohnt somit auch der Blick auf Unternehmen, die sich mit dem Thema Abfallentsorgung beschäftigen? Patrick Kesselhut, Société Générale, nimmt die Perspektiven der Abfallindustrie unter die Lupe. Welche Möglichkeiten sich dabei für Anleger bieten, darüber spricht er im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe. Mehr dazu im Video.