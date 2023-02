München (ots) -Kurz vor dem Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine verstärkt Russland die Raketenangriffe auf ukrainische Städte. Kann die Ukraine militärisch weiter dagegenhalten? Sind Verhandlungen mit Wladimir Putin möglich? Im Gespräch der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau Rüdiger von Fritsch und der Militärexperte Carlo Masala.Es gibt wenige echte Rockstars in Deutschland - er ist einer von ihnen. Als einer der erfolgreichsten Künstler des Landes prägte er Generationen mit seinen Texten. Über die Stationen seiner Karriere und die Themen, die ihn heute bewegen, spricht im Studio Marius Müller-Westernhagen.Es erklären, kommentieren und diskutieren der Leiter desZDF-Hauptstadtstudios Theo Koll, die politische Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Helene Bubrowski und der Herausgeber der Welt-Gruppe Stefan Aust.Die Gäste:Rüdiger von Fritsch (ehem. deutscher Botschafter in Moskau)Carlo Masala (Militärexperte)Marius Müller-Westernhagen (Musiker)Theo Koll (ZDF-Moderator)Helene Bubrowski (Frankfurter Allgemeine Zeitung)Stefan Aust (Die Welt)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5440058