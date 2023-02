© Foto: Jaap Arriens - picture alliance / NurPhoto



Während die Platzhirsche Alphabet und Microsoft um die Vorherrschaft beim neuen Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) kämpfen, investieren Kleinanleger in Small-Cap-Firmen, die sich mit KI beschäftigen.

Der virale Erfolg von ChatGPT hat an der Wall Street einen KI-Hype ausgelöst. Marktteilnehmer fühlen sich an den Blockchain-Hype vor einigen Jahren erinnert, als Aktien von Unternehmen, die entfernt etwas mit dieser Technologie zu tun hatten, in die Höhe schnellten.

Ähnlich läuft es derzeit für einige Unternehmen aus der zweiten oder dritten Reihe. Laut Vanda Research verzeichnet das Drei-Milliarden-Dollar-KI-Softwareunternehmen C3.ai derzeit täglich rekordverdächtige Privatanlegerzuflüsse von 31,4 Millionen US-Dollar. Die Aktie hat sich im bisherigen Jahresverlauf mehr als verdoppelt.

"Small-Cap-Firmen haben KI als einen viel größeren Teil ihres Geschäfts als die größeren Firmen", zitiert Reuters Matthew Tuttle, Chief Executive Officer von Tuttle Capital Management. Tuttle habe C3.ai-Aktien zunächst geshortet, wolle nun aber auf die Long-Seite wechseln, weil "dort die Action ist".

Die Aktien von SoundHound AI, einem Anbieter von Sprach-KI-Plattformen und Titel des thailändischen Sicherheitsunternehmens Guardforce AI haben sich in diesem Jahr verdreifacht. Aktien des Analyseunternehmens BigBear.ai sind im selben Zeitraum um knapp das Siebenfache gestiegen.

Der Handel dieser kleineren Titel ist aktuell sehr volatil. Auf Mega-Rallyes folgen zweistellige Einbrüche - und das zum Teil in nur einer Handelsitzung. Denn Big Player wie Microsoft und Alphabet engagieren sich ebenfalls aktiv auf dem Gebiet. "Wenn Sie in KI investieren, sollten Sie die Tatsache berücksichtigen, dass diese kleineren Unternehmen gegen Goliath antreten, und Goliath hat die Größe, die Effizienz und das Kapital, um den Raum zu beherrschen", sagt Callie Cox, eToro-Analystin.

Alle wollen ein Stück vom Kuchen abhaben. Und so haussierten auch die in den USA notierten Aktien von Baidu am Dienstag um über 15 Prozent, nachdem das Unternehmen mitteilte, ein ChatGPT-ähnliches Projekts namens "Ernie Bot" zu launchen.

Auch chinesische KI-Aktien schnellen derzeit in die Höhe: Die in Shanghai notierten Aktien von Beijing Haitian Ruisheng Science, einem Unternehmen für KI-Datenressourcen, stiegen seit Jahresbeginn um über 200 Prozent. Hanwang Technology-Titel und CloudWalk Technology-Aktien haben sich mehr als verdoppelt.

"Der Markt sucht gerade nach dem nächsten großen Ding, das die Märkte in den nächsten zehn Jahren anführen wird, und das ist KI", zitiert Reuters Chen Zhao, Chefstratege bei Alpine Macro. "Es könnte spekulativer Natur sein, aber jeder glaubt, dass es in Zukunft eine große Sache sein wird."

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion