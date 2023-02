Die Aktien von Aixtron befinden sich in einem Abwärtstrend und haben in der Vorwoche mit dem Kursrutsch unter den 200er-EMA ein langfristiges Short-Signal generiert. Aktuell befinden sich die Titel von Aixtron in einer Erholung und könnten im Bereich um den 200er-EMA wieder nach unten abdrehen. Es bietet sich eine Short-Chance im Bereich um den 200er-EMA im Tageschart auf die Aktien von Aixtron an. Der Abwärtstrend ist bei den Titeln klar intakt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...