Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat sich virtuell mit den Energieministern der Ländern zu einem informellen Austausch getroffen. Thema war der schnellere Ausbau von Photovoltaik und Windkraft. Er habe so eine Ge- und Entschlossenheit wie in der Konferenz selten erlebt, so Habeck.Bund und Länder haben am Freitag vergangener Woche über Maßnahmen zur Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien beraten. Im Mittelpunkt des Treffens standen sowohl bereits beschlossene Maßnahmen als auch die Beratung weiterer Vorhaben, darunter auch die Umsetzung der EU-Notfallverordnung. ...

