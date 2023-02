EQS-News: Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.03.2023 in Neuwied mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



13.02.2023 / 15:05 CET/CEST

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft Andernach ISIN DE0005658009 Einladung zur Hauptversammlung

24. März 2023

Aufgrund eines Fehlers in der Einberufung möchten wir Ihnen hiermit den richtigen Link zur Homepage der Gesellschaft hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung am 24.03.2023 mitteilen:

Link http://www.ehw.ag/hauptversammlung/hauptversammlung-2023 Andernach, im Februar 2023 Eisen- und Hüttenwerke

Aktiengesellschaft DER VORSTAND

13.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com