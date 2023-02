DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz; 11:00 PK) *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK; 11:00 HV) 07:00 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK; ab 11:00 Capital Markets Day) 07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Jahresumsatz 07:10 DE/Norma Group SE, Jahresergebnis 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/SFC Energy AG, Jahresergebnis *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q PROGNOSE: 7,3% 3. Quartal: 7,3% *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Jahresergebnis (09:30 PK) *** 08:00 DE/Großhandelspreise Januar *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +19.700 Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,7% *** 10:00 EU/Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister in Brüssel 10:30 DE/Zentraler Immobilienausschuss (ZIA), Übergabe des Frühjahrsgutachtens der Immobilienwirtschaft 2023 11:00 DE/Landgericht Braunschweig, Urteil im Fall der Greenpeace-Klage gegen VW *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,9% gg Vj 1. Veröff: +0,1% gg Vq/+1,9% gg Vj 3. Quartal: +0,3% gg Vq/+2,3% gg Vj 11:00 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Pressegespräch zu DIHK-Digitalisierungsumfrage 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Leibniz-Wirtschaftsgipfel zum Thema: "Fällt die Rezession aus? Warum Deutschland besser als gedacht durch den Winter kommt" *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Realeinkommen Januar *** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+6,2% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+6,5% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,7% gg Vj 15:00 EU/PK nach wöchentlicher Kommissionssitzung, u.a. zu Überprüfung der CO2-Emissionsnormen für schwere Nutzfahrzeuge. 17:00 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan (2023 stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Prairie View A&M University College of Business 17:50 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis 19:00 AT/Telekom Austria AG, Jahresergebnis 20:05 US/Fed-New-York-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC), Rede bei NYBA NYC Region Meeting 22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 4Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt - BE/USA und Verbündete der "Ramstein-Gruppe" beraten im Nato-Hauptquartier über weitere Militärhilfen für Ukraine - EU/Europa-Parlament, Sitzung, u.a. Bericht zu CO2-Emissionsnormen für PKW und leichte Fahrzeuge ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

