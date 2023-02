Berlin (ots) -Beide haben türkische Wurzeln und riefen direkt nach dem Erdbeben zu Spenden auf. In einer ersten Aktion wird mit den gesammelten Geldern gemeinsam eine Suppenküche eingerichtet."Die schockierenden Bilder aus der Türkei lassen mich nicht los. Deshalb habe ich zusammen mit Cem direkt zu Spenden für die Betroffenen aufgerufen", so Nazan Eckes. "Mit den Johannitern haben wir einen kompetenten Partner an Bord, der uns bei der Umsetzung unterstützt."Die Johanniter sind seit dem Erdbeben in der Türkei tätig und haben ein Nothilfeteam vor Ort. Gemeinsam mit ihrem Partner MAPS werden derzeit zwei Suppenküchen im türkischen Gaziantep betrieben. 15.000 Menschen werden hier täglich mit warmen Essen versorgt.Weitere Suppenküche in Provinz Hatay"Dank der Spenden von Nazan Eckes und Summer Cem können wir nun eine weitere Suppenküchen in der am schwersten betroffenen Provinz Hatay einrichten", sagt die Leiterin des Johanniter-Einsatzstabs, Magdalena Kilwing. "Weitere 1500 Menschen können hier nun täglich mit vollwertigen Mahlzeiten versorgt werden." Unterstützt wird die Spendenaktion von Nazan Eckes und Summer Cem durch die Stiftung "Deutsche Stiftungskultur"."Wir Johanniter sind sehr dankbar für dieses Engagement, wodurch wir sofort humanitäre Nothilfe für die betroffenen Menschen leisten können. Gleichzeitig stellen wir uns darauf ein, dass die Menschen in der Katastrophenregion noch lange Hilfe brauchen werden. Mit unseren langjährigen Partnern werden wir sie auch beim Wiederaufbau unterstützen", sagt Susanne Wesemann, Leiterin der Johanniter-Auslandshilfe.Hintergrund:Nazan Eckes und Summer Cem sind bereits seit vielen Jahren befreundet. Gemeinsam hatten sie mit Unterstützung der Stiftung Deutsche Stiftungskultur bereits 2021 eine gemeinsame Spendenaktion für die Betroffenen der Waldbrände in der Türkei organisiert.Johanniter-Auslandshilfe: Die Auslandshilfe der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ist weltweit in mehr als 20 Ländern tätig. Mit ihren über 300 Mitarbeitenden und 55 Partnern führen sie Projekte im Bereich Not- und Soforthilfe sowie Gesundheit und Einkommensschaffenden Maßnahmen durch. Weitere Informationen: www.johanniter-auslandshilfe.dePressekontakt:Für Interviews mit dem Johanniter-Team in der Türkei wenden Sie sich bitte an: Sandra Lorenz, Fachbereichsleiterin Kommunikation Auslandshilfe, Tel.: 030 / 26997 356, medien@johanniter.deFragen an Nazan Eckes und Summer Cem zur Erdbebenhilfe richten Sie bitte an:Belgin Üngör: info@bumanagement.deOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14240/5440112