FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Siemens Healthineers von 46 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das schwache Auftaktquartal des laufenden Geschäftsjahres sei von einer Reihe von Faktoren belastet worden, die sich im Jahresverlauf deutlich bessern dürften, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte sieht jedoch nun das Erreichen der unteren Hälfte der Jahresprognose als wahrscheinlicher an. Den fairen Wert veränderte er aufgrund eines verringerten Diskontierungsfaktors./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2023 / 14:28 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2023 / 14:36 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

