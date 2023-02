DJ Siemens Gamesa will Werk in US-Bundesstaat New York bauen

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Gamesa will im US-Bundesstaat New York ein Werk für die Produktion von Gehäusen für Offshore-Turbinen errichten. Der Plan soll lokale Investitionen von 500 Millionen US-Dollar bringen und direkt 420 Arbeitsplätze schaffen, teilte der Windanlagenhersteller mit. Siemens Gamesa will das Werk nur errichten, wenn der Konzern bei der Ausschreibung von Windrädern zum Zuge kommt. New York will demnach Offshore-Anlagen mit insgesamt 2 bis 4,7 Gigawatt Leistung ausschreiben.

February 13, 2023 09:28 ET (14:28 GMT)

