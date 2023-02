Amazon will möglicherweise die Rückgaberichtlinien aufbohren. Statt der gängigen 30 Tage könnten Waren dann bis zu 180 Tage zurückgeschickt werden. Doch die Sache hat mehr als nur einen Haken. Mit Neuerungen bei Amazon ist das so eine Sache: Oft schraubt das Unternehmen an der eigenen Website und führt bestimmte Änderungen nur in einzelnen Märkten, nur für bestimmte Warengruppen oder Kundensegmente ein. Dann ist die Verwirrung vorprogrammiert, wie etwa bei der in einigen Märkten erhöhten Mindestbestellsumme, oberhalb der keine Versandkosten erhoben werden. Die wurde für Deutschland erst eingeführt, dann wieder gecancelt, noch einmal wenige Tage später vorgenommen und wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...