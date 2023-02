EQS-News: Legible Inc. / Schlagwort(e): Markteinführung/Produkteinführung

Innovative Suche mittels Künstlicher Intelligenz (KI), eingebettet in den browserbasierten eBookstore von Legible, der zwei Millionen eBooks anbietet, wird das Engagement, das Lesen und die Verkäufe fördern Vancouver, B.C., den 13. Februar 2023 - Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) ("Legible" oder das "Unternehmen") freut sich, die weltweit erste Integration von ChatGPT (Chat Generative Pre-Trained Transformer) von Open AI in seine proprietäre eBookstore-Suchmaschine LibrarianAI bekannt zu geben. Die Einbettung dieses innovativen KI-Tools in das browserbasierte eReading-System von Legible revolutioniert die Buchsuche, indem es das vorhandene Wissen sowie die Fähigkeiten von ChatGPT integriert und eine völlig neue Art des Zugriffs auf die zwei Millionen eBooks im Katalog von Legible ermöglicht. Die LibrarianAI von Legible kann fließend in jeder Sprache kommunizieren und wird derzeit so optimiert, dass sie schnelle, freundliche und umfassende Antworten, Empfehlungen sowie Informationen zu allen Aspekten von Buchinhalten liefert. Kunden können Fragen zu Büchern, Autoren sowie anderen literaturbezogenen Themen stellen und erhalten personalisierte Ergebnisse, die auf kumulativen Erkenntnissen über ihre Interessen und Auswahl beruhen, sowie Links zu den eBooks von Legible. Die Open-Beta-Phase von Legibles LibrarianAI startet im ersten Quartal 2023 und Legible lädt die Öffentlichkeit ein, sich jetzt unter www.legible.ai zu registrieren. Die LibrarianAI wird Anfang des 2. Quartals als Abonnementdienst mit dem Namen Legible Unbound mit mehreren Mitgliedsstufen und einer kostenlosen Version mit Werbung veröffentlicht werden. "Wir bei Legible haben die Bedeutung und die transformative Kraft von Künstlicher Intelligenz schon früh in unserer Entwicklung erkannt und mit dem Aufbau unseres eigenen KI-Produkts begonnen, das ursprünglich "The Librarian" hieß. OpenAIs ChatGPT hat es uns ermöglicht, diesen Prozess zu beschleunigen", so Angela Doll, Chief Publishing Officer von Legible. "Als weltweit einziger browserbasierter eBookstore ist Legible.com ideal für den Einsatz von KI geeignet, da es die weltweite Websuche mit Inhalten aus Millionen von eBooks kombiniert." Die LibrarianAI von Legible hat das Potenzial, die Konversionsraten enorm zu steigern, die Verkäufe zu erhöhen und die Kundenbindung zu verbessern, indem sie Kunden hilft, das perfekte Buch zum Lesen zu finden und vieles mehr. Die weltweiten eBook-Verkäufe beliefen sich im Jahr 2022 auf schätzungsweise 20 Milliarden USD und werden bis 2032 voraussichtlich 32 Milliarden USD erreichen. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,9 Prozent von 2022 bis 2032. "Künstliche Intelligenz wird weltweit schnell angenommen und wird bald in viele Aspekte unseres persönlichen Lebens sowie unserer geschäftlichen Transaktionen integriert sein. Legible ist dank unserer vollständig vektorisierten Inhalte und unserer proprietären Algorithmen für maschinelles Lernen sehr gut positioniert, um Teil dieser Zukunft zu sein", sagte Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible. "Dies ist eine aufregende Zeit für KI und die gesamte Verlagsbranche, und wir können es kaum erwarten, die LibrarianAI und Legible Unbound auf den Markt zu bringen. Unser Ziel ist nichts Geringeres, als das fortschrittlichste eBook-Such- und Leseerlebnis der Welt zu bieten." Über Legible Inc. Legible ist ein weltweit agierendes, KI-gestütztes eBook-Unternehmen der nächsten Generation, das sich zum Ziel gesetzt hat, Millionen von Büchern an Milliarden von Lesern auf der ganzen Welt zu liefern. Legible bietet innovative eReading-Erlebnisse für jeden, der über ein internetfähiges Gerät verfügt, und zwar über zwei hochwertige vertikale Geschäftsbereiche mit globalem Wachstumspotenzial: legible.com, eine browserbasierte, mobile, KI-gesteuerte B2C-eBook-Unterhaltungs-/Bildungsplattform, die einen globalen Online-Buchladen und ein eReading-System für das aufstrebende Web bereitstellt, und Legible Publishing, ein globaler B2B-eBook-Konvertierungs- und -Produktionsservice, der sich auf digitales Multimedia-Publishing und die Verbesserung von eBooks für sehgeschädigte und andere barrierefreie Zielgruppen spezialisiert. Legible bietet derzeit rund zwei Millionen eBooks von Verlegern, Händlern und Autoren zum Verkauf an, darunter drei der Big Five-Verlage und Ingram CoreSource, dem weltweit größten Buchhändler. Gegründet und geleitet von einem Team aus Technologen, Autoren, eBook-Verlegern, Designern und Kennern der Verlagsbranche, verändert Legible die digitale Verlagsbranche und gewinnt Marktanteile durch innovative, globale Verlags- und Leseerlebnisse des 21. Jahrhunderts. Seine mobile, browserbasierte Plattform, ein Hauptunterscheidungsmerkmal, ermöglicht die Integration von Videos, Musik und interaktiven Animationen, die ehemals statische eBooks als Living Books zum Leben erwecken. Legible hat sich mit Metrolinx, einer der größten kanadischen Verkehrsbetriebe, zusammengetan, um jährlich 7,5 Millionen GO Transit-Fahrer im Großraum Toronto und Hamilton, Ontario, mit eBooks zu versorgen, und hat mit King Features, einer Tochtergesellschaft von Hearst, einen Vertrag über den Vertrieb von eComics mit den kultigen Comicfiguren Popeye, Olive Oyl, Flash Gordon, Archie, Dennis The Menace und anderen abgeschlossen. Legible ist auf dem besten Weg, die erste Adresse für das Lesen von eBooks und das Anhören von Hörbüchern im Internet zu werden. Mit den Kernwerten Nachhaltigkeit, Zugänglichkeit und globale Alphabetisierung steht Legible an der Schwelle, die Verlagswelt zu revolutionieren und die Art und Weise zu beeinflussen, wie die nächste Milliarde Menschen lesen wird! Bitte besuchen Sie Legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erwachen.

