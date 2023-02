NeevaAI bringt als erstes Unternehmen KI-Zusammenfassungen, gestützt auf die zitierte Stelle, auf den Markt und revolutioniert damit das Sucherlebnis

Neeva startete im Oktober 2022 im Raum EMEA und hat inzwischen weltweit fast 2 Millionen Nutzer, die von einem werbefreien, privaten Sucherlebnis profitieren, das jetzt auch von KI unterstützt wird

Die werbe- und trackingfreie Suchmaschine Neeva ist heute mit NeevaAI in Europa gestartet. Mithilfe der Leistung künstlicher Intelligenz (KI) wird ein Erlebnis geboten, welches das Beste von großen Sprachmodellen wie ChatGPT mit Relevanz und aktuellen Gegebenheiten bei der Suche kombiniert.

Nach einem erfolgreichen Beta-Start im Dezember 2022 in den USA ist NeevaAI ab heute für Nutzer der kostenlosen Basisversion sowie Nutzer der Premiumversion auf der ganzen Welt verfügbar. NeevaAI wird die englischsprachige Version in Großbritannien und Kanada sowie lokale Sprachversionen in Deutschland, Frankreich und Spanien an den Start bringen.

NeevaAI bietet eine synthetisierte Einzelantwort mit verlinkten Quellen, die aus den relevantesten Websites für eine Anfrage zusammengetragen wurden. So können die Nutzer die Authentizität und Zuverlässigkeit der zitierten Quellen bewerten. Die Informationen sind aktuell, denn es werden täglich Hunderte von Millionen von Seiten durchsucht und ein unabhängiger Index von Milliarden von Seiten erstellt. Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz mit dem hauseigenen Such-Stack von Neeva, der ohne Anzeigen und Werbetreibende auskommt, werden die Ergebnisse schnell ausgespielt und sind aktuell, unvoreingenommen und relevant.

Echtzeit-Zusammenfassungen mit Quellenangabe

Im Gegensatz zu anderen KI-Suchangeboten bietet NeevaAI dem Nutzer aktuelle Informationen, indem eine Seite durchsucht wird und ihr Inhalt und die eingehenden Links nachvollzogen werden, um festzustellen, ob die Seite nützlich und maßgebend ist, während die Informationsquelle zitiert wird. NeevaAI führt dies in Echtzeit unter Beachtung der Veränderungen im Web durch und berücksichtigt damit einen unerlässlichen Faktor in unserer schnelllebigen Welt.

Als einzigartige Funktion vonNeeva stellt NeevaAI überdies Zitierkarten zur Verfügung. Sie zeigen bei einer Suchanfrage ein visuelles Suchergebnis mit auf maschinellem Lernen basierenden Zusammenfassungen aus allen Top-Ergebnissen und Karten mit einer Swipe-Funktion an, die maßgebliche Informationen über das gesuchte Thema hervorheben. Überdies schlagen die Karten wichtige Fragen mit Blick auf die Recherche des Suchenden vor.

Sridhar Ramaswamy, Gründer und CEO von Neeva, kommentierte: "Durch KI wird die Suche aktuell zu einer der ersten und am stärksten disruptierten Branchen. NeevaAI nutzt eigene LLMs und verfeinerte Trainingsmodelle zusammen mit dem vollständigen System-Such-Stack, um für jedermann eine authentische KI-Suche in Echtzeit zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, KI auf verantwortungsvolle Weise einzubinden und verlässliche Antworten zu liefern, denen man vertrauen kann."

Unterstützung für Publisher in einer Post-ChatGPT-Welt

Bestimmte KI-Suchmodelle werden sich erheblich auf Publisher und Inhaltsersteller auswirken. KI wird das Verhältnis der Menschen zur Suche und zum Konsum von Informationen grundlegend verändern. Publisher sollten dieses Warnsignal berücksichtigen, denn es könnte katastrophal für ihr Geschäft sein, wenn sie sich nicht auf die neuen Gegebenheiten einstellen.

Nirgendwo ist die Bedrohung offensichtlicher als bei der Suche. Werden Suchmaschinen immer mehr zu Antwortmaschinen, werden die Publisher-Inhalte in die KI-Bots einbezogen und den Nutzern ohne Quellenangabe oder Links zurückgespielt. Ohne die in die KI-Antwort integrierten Links finden die Nutzer den Weg zur Website eines Publishers nicht, sodass der Referral-Traffic effektiv verloren geht. Sinkt der Referral-Traffic erheblich, so wird sich dies stark auf die Werbeeinnahmen auswirken, und das in einer Zeit, in der die meisten Publisher ums Überleben kämpfen. Es kommt erschwerend hinzu, dass mit denselben Inhalten große Sprachmodelle (LLMs) trainiert werden, sodass die Lage für die Publisher noch schwieriger wird.

Neeva verfolgt das Ziel, Publishern bei der Nutzung von KI und LLMs zu helfen, sodass sie die Kontrolle für die Beziehungen zu ihren Nutzern wieder zurückgewinnen. Neeva unterstützt Publisher dabei, eine flüssige KI-Suche nativ in ihre Websites zu integrieren, damit Nutzer Inhalte nahtlos finden und nutzen können. Um Publisher zu unterstützen, deren Referral-Traffic durch KI-Antwort-Bots stärker gefährdet ist, hat sich Neeva verpflichtet, 20 des Gesamtumsatzes an Content-Ersteller und Verlagspartner zu zahlen, wenn deren Inhalte zur direkten Beantwortung der Anfrage eines Neeva-Kunden verwendet werden. Zur Unterstützung von Verlagen, die mit Traffic-Verlusten durch KI-Antwort-Bots rechnen müssen, bietet Neeva an, Inhaltsersteller und Publisher am eigenen Umsatz mit 20% zu beteiligen, wenn deren Inhalte zur direkten Beantwortung der Anfrage eines Nutzers von Neeva verwendet werden.

Neeva hat seit dem Start in den USA im Jahr 2021 und in Europa Ende 2022 nahezu 2 Millionen Nutzer gewonnen. Das Unternehmen hat einen der größten unabhängigen Suchstacks aufgebaut, der täglich Hunderte Millionen von Seiten durchsucht und einen Index mit Milliarden von Seiten erstellt. Durch die Kombination von KI mit dem hauseigenen Such-Stack von Neeva werden die Ergebnisse sehr schnell ausgespielt und sind aktuell und relevant.

