FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 27. Februar:





DIENSTAG, DEN 14. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen

07:00 NLD: Randstad, Jahreszahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen (9.00 Pk, 11.00 Capital Markets Day) 07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen (9.00 Analystencall, 11.00 Pressecall) 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (9.00 Pressecall, 11.00 Analystencall) 07:00 DEU: Tui, Q1-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 HV)

07:00 DEU: Nemetschek, vorläufige Jahreszahlen

07:05 DEU: Norma Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: MVV Energie, Q1-Zahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Jahreszahlen (9.30 h Pk)

11:00 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pressekonferenz 11:00 DEU: Rotkäppchen-Mumm, Bilanz-Pk (online)

12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q4-Zahlen

18:00 FRA: Carrefour, Jahreszahlen

19:00 AUT: Telekom Austria, Jahreszahlen

22:05 USA: Airbnb, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q4/22 (vorläufig)

05:30 JPN: Industrieproduktion 12/22 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 12/22

07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q4/22

08:00 DEU: Großhandelspreise 01/23

08:00 DEU. Großhandelsumsatz, November 2022 und Jahresschätzung 2022 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 12/22

08:30 CHE: BFS Wohnimmobilienpreisindex Q4/22

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 01/23

09:30 NLD: BIP Q4/22 (vorläufig)

10:00 BGR: BIP Q4/22 (vorläufig)

10:00 POL: BIP Q4/22 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q4/22 (vorläufig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 01/23

14:30 USA: Realeinkommen 01/23

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Verhandlung im Streit um wertvolle Emissionszertifikate für Treibhausgase für die inzwischen insolvente Fluggesellschaft Air Berlin

10:00 DEU: Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg, Jahres-Pressekonferenz

10:30 DEU: Pk mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) zur Übergabe des Frühjahrsgutachtens der Immobilienwirtschaft

11:00 DEU: Entscheidung zur Klima-Klage gegen VW, Braunschweig

12:00 DEu: Online-Veranstaltung Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim (ZEW) zum Thema «Geht Deutschland das Gas aus». U. a. mit dem Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller und ZEW-Präsident Achim Wambach.

14:45 DEU: Übergabe des Gutachtens 2023 der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) an Bundeskanzler Olaf Scholz mit Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger Das Gutachten gibt Empfehlungen u.a. zu den Themenbereichen Innovationen in einer alternden Gesellschaft, Nutzen der Raumfahrt für Deutschland und Technologiemärkte + 1600 Online-Pk



18:00 DEU: ZIRP-Wirtschaftsforum 2023, Ingelheim

Veranstalter sind die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (Zirp), der Pharma-Konzern Boehringer Ingelheim und die Mainzer Wissenschaftsallianz. Geplant ist u.a. ein Ausblick auf die Wirtschaft und die Digitale Transformation. U.a. mit dem Arbeits- und Digitalisierungsminister von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer (SPD)

DEU: Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel "Biofach" (bis 17.02.)

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel



BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen und Treffen der US-geführten Kontaktgruppe zur Koordinierung von Waffenlieferungen an die Ukraine, Brüssel

TUR: Gipfel für Gaslieferanten und Verbraucherländer in der Türkei, Istanbul Die Türkei will bei dem Gipfel nach eigenen Angaben die Quellländer für Gas des Nahen Ostens, des Mittelmeerraums, des kaspischen Raums und Mittelasiens mit den Verbraucherländern in Europa zusammenbringen.

MITTWOCH, DEN 15. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:15 DEU: DIC Asset, Jahreszahlen (detailliert)

07:25 DEU: Telecom Italia, Jahreszahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen

07:45 FRA: Kering, Jahreszahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen

08:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen

09:30 LUX: Stabilus, Hauptversammlung

10:00 DEU: Siemens Healthineers, Hauptversammlung

13:00 USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen

22:05 USA: Cisco Systems, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Kleppiere, Jahreszahlen

USA: American International Group, Q2-Zahlen

USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Dezember und Jahr 2022 08:00 GBR: Verbraucherpreise 01/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig)

10:00 BGR: Verbraucherpreise 01/23

10:00 POL: Verbraucherpreise 01/23

10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt

11:00 EUR: Industrieproduktion 12/22

11:00 EUR: Handelsbilanz 12/22

11:00 GRC: Verbraucherpreise 01/23

14:30 USA: Empire State Index 02/23

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 01/23

15:15 USA: Industrieproduktion 01/23

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 01/23

16:00 USA: Lagerbestände 12/22

16:00 USA: NAHB-Index 02/23

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Presse-Preview zur Hannover Messe 2023, Hannover



09:30 DEU: Vorab-Pk zur Hannover Messe, Hannover



12:00 DEU: Online-Veranstaltung Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim (ZEW), Mannheim

DONNERSTAG, DEN 16. FEBRUARTERMINE UNTERNEHMEN05:15 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen06:30 FRA: Airbus Group, Jahreszahlen (detailliert)07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Hella, Zahlen zum Rumgeschäftsjahr 2022 (1. Juni bis 31. Dezember) 07:00 DEU: Elmos, vorläufige Jahreszahlen07:00 NLD: Telenet, Jahreszahlen07:00 NLD: DSM, Jahreszahlen07:15 CHE: Nestle, Jahreszahlen07:30 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen07:30 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen07:30 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen07:30 FRA: Renault, Jahreszahlen07:30 BEL: Umicore, Jahreszahlen07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen08:00 DEU: DFV, Deutsche Familienversicherung, Jahreszahlen 08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung (online)10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung11:00 DEU: Frosta, Bilanz-Pk13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen18:00 USA: Snap Inc., Investor Day18:30 FRA: Imerys, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Applied Materials, Q1-Zahlen

USA: Hasbro, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/22

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 01/23

08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 4. Quartal 2022

08:00 DEU: Außenhandel nach wichtigsten Handelspartnern und Handelsgütern einschließlich Handelsbilanzen, Jahr 2022

10:00 ITA: Handelsbilanz 12/22

11:00 BGR: Leistungsbilanz 12/22

12:00 IRL: Verbraucherpreise 01/23

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 01/23

14:30 USA: Philly Fed Outlook 02/23

14:30 USA: Erzeugerpreise 01/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Zuzüge aus der Ukraine Jahr 2022 und ukrainische Bevölkerung in Deutschland nach Bundesländern, Alter und Geschlecht, Januar-Oktober 2022

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Antidumpingzoll auf bestimmte Waren aus China

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Schadensersatzklagen gegen LKW- Kartell in Spanien

09:30 LUX: EuGH-Schlussanträge zum Widerruf von Autoleasing- bzw. -kreditvertrag

10:00 DEU: Landgericht Berlin verkündet Entscheidung zur Klage der Drogeriekette Rossmann gegen vier Bundesverbände deutscher Banken, Berlin

10:30 DEU: Jahres-Pk des Fondsanbieters Union Investment, Frankfurt/M.

14:00 DEU: DIW Europe Lecture mit Bundesbank-Präsident Joachim Nagel

19:00 DEU: 7. Münchner Europakonferenz u.a. mit EU-Kommissar Johannes Hahn An der Podiumsdiskussion nehmen u.a. Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie und ifo-Chef Clemens Fuest teil.

FREITAG, DEN 17. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Jahreszahlen

07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)

07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen

07:00 CHE: BB Biotech, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen

07:30 DEU: Uniper, Jahreszahlen

07:30 DEU: Douglas, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Jahreszahlen (9.00 Pk, 10.15 Analystencall) 07:30 FRA: EdF, Jahreszahlen

08:00 FRA: Hermes, Jahreszahlen

08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen

08:30 DEU: Sartorius, Geschäftsbericht

09:00 DEU: Volkswagen Konzern, Auslieferungen 01/23

17:45 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen



USA: Deere & Co, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 01/23

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe, Dezember und Jahr 2022 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), Dezember 2022

08:00 GBR: EInzelhandelsumsatz 01/23

08:30 CHE: BFS: Umsatzstatistik Industrie Q4/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/22

14:30 USA: Im- und Exportpreise 01/23

16:00 USA: Frühindikator 01/23

17:00 RUS: BIP Q4/22 (vorab)



EUR: Moody's Ratingergebnis Brandburg, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Berlin, Bayern, Moldawien, Schweiz EUR: Fitch Ratingergebnis Serbien, Slowakei

EUR: S&P Ratingergebnis Estland, Polen



SONSTIGE TERMINE

DEU: Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), München



09:00 DEU: Öffentliche Anhörung der Expertenkommission zum Volksentscheid «Deutsche Wohnen und Co. enteignen», Berlin

10:00 DEU: BER-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg zu den Kosten- und Terminüberschreitungen des eröffneten Flughafens, Potsdam



MONTAG, DEN 20. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen

07:30 FRA: Faurecia, Jahreszahlen

17:45 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen

22:30 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen



USA: Adtran, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 FIN: Verbraucherpreise 01/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise 01/23

08:00 SWE: Verbraucherpreise 01/23

08:30 CHE: BFS: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung Q4/22 10:00 POL: Erzeugerpreise 01/23

10:00 POL: Industrieproduktion 01/23

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 02/23

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/23 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Mündliche Verhandlung zur Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen das Kraftfahrt-Bundesamt wegen sogenannter Thermofenster in Volkswagen-Autos, Schleswig

HINWEIS:

USA: Feiertag, Börse geschlossen



DIENSTAG, DEN 21. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen

07:00 DEU: Adva Optical Networking, Jahreszahlen

07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen

07:30 DEU: Cliq Digital, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 DEU: Home24, Q4-Zahlen

08:00 FRA: Engie, Jahreszahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen

11:30 DEU: Sparkassenverband Westfalen-Lippe, Jahrespressekonferenz, Münster 13:00 USA: Walmart, Jahreszahlen

17:45 FRA: Korian, Q4-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: InterContinental Hotels, Q4-Zahlen

GBR: Anglo American, Jahreszahlen

USA: Medtronic, Q3-Zahlen

USA: Home Depot, Q4-Zahlen

USA: Palo Alto Networks, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:01: DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 (1. Veröffentlichung) 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 01/23 (endgültig) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 01/23

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 01/23

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU. PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 01/23

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 (1. Veröffentlichung) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 02/23

14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 02/23 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 01/23



MITTWOCH, DEN 22. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Schindler, Jahreszahlen

06:30 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen

07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen

07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Jahreszahlen (8.30 Pk) 07:30 DEU: Exasol, Jahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen

08:00 NLD: Stellantis, Jahreszahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen

10:00 DEU: Ceconomy, Hauptversammlung

10:30 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung

18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen

18:00 ITA: Pirelli, Jahreszahlen

19:30 DEU: Mercedes-Benz: Update zur Software- und Hardware-Strategie u. a. mit CEO Ola Källenius 22:00 USA: Mosaic, Q4-Zahlen

22:05 USA: Altice USA, Q4-Zahlen

22:20 USA: Nvidia, Q4-Zahlen

23:00 USA: Ebay, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Wienerberger, Jahreszahlen

BEL: UCB, Jahreszahlen

ESP: Iberdrola, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 01/23 08:00 DEU: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig)

08:45 FRA: Geschäftsklima 02/23

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 02/23

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 01/23 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 02/23

10:00 ITA: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig)

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 01/23

15:00 BEL: Geschäftsklima 02/23

20:00 USA: Fed Sitzungsprotokoll 1.2.23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil nach AfD-Klage wegen verweigerter Fördergelder für die parteinahe Desiderius-Erasmus-Stiftung

DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt über die Klage von Rosneft gegen die Treuhandverwaltung zweier deutscher Tochterfirmen

DEU: Wirtschaftsminister Robert Habeck übergibt Zuwendungsbescheid für Referenzkraftwerk Lausitz

DONNERSTAG, DEN 23. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 SWE: SEB, Jahreszahlen

07:00 CHE: Kudelski, Jahreszahlen

07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen

07:00 DEU: Vitesco Technologies, Jahreszahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse, Jahreszahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Gerresheimer, Jahreszahlen

07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen

07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (9.30 h Pk)

07:30 DEU: Hensoldt AG, Jahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen

07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen

07:30 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen

07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen und Strategieplan 2023 - 2026 08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahle

08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen

10:00 DEU: Wintershall Dea, Jahrespressegespräch, Kassel 15:00 DEU: Hochtief, Bilanz-Pk (auch online), Düsseldorf 18:05 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen

22:05 USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHN: Alibaba, Q3-Zahlen

DEU: Rolls Royce Power Systems, Jahresbilanz

FRA: Valeo, Jahreszahlen

FRA: Accor, Jahreszahlen

USA: Moderna, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

09:00 AUT: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig)

10:00 POL: Arbeitslosenquote 01/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig)

12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: CFNA-Index 01/23

14:30 USA: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/22 (2. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Entscheidung zu Schummel-Software für Computerspieler, Karlsruhe

DEU: Beginn Automesse «Retro Classics Stuttgart», Stuttgart Die Messe Retro Classics, nach Angaben der Veranstalter die weltgrößte Messe für Fahrkultur, zeigt vor allem historische Automobile und Zweiräder. + 1100 Eröffnungs-Pk (Internationalen Congress Center Stuttgart

HINWEIS:

JPN: Feiertag, Börse geschlossen



FREITAG, DEN 24. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bucher, Jahreszahlen

06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen

07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (10.45 Pk, 8.00 Analystencall) 08:00 GBR: International Airlines Group (IAG), Jahreszahlen 09:00 ESP: Endesa, Jahreszahlen

09:30 DEU: Rolls Royce Power Systems, Jahres-Pk

10:00 DEU: Metro AG, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: ABB Group, Geschäftsbericht

ITA: Juventus Football Club, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 01/23

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 02/23

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzlassungen 01/23

08:00 DEU: Privatkonsum Q4/22

08:00 DEU: Staatsausgaben Q4/22

08:00 DEU: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) sowie Maastricht-Defizitquote 2022 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 03/23

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 02/23

09:00 ESP: Erzeugerpreise 01/23

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 01/23

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 01/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/23 (endgültig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande

EUR: S&P Ratingergebnis Nordrhein-Westfalen, Österreich EUR: Moody's Ratingergebnis Schweden, Österreich



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH prüft: Brauchen Wohnungseigentümer nach neuem Recht für jede bauliche Veränderung einen Beschluss der Gemeinschaft?, Karlsruhe

DEU: Verkündung einer Entscheidung des Landgerichts Detmold im Fall der Klage eines Bio-Bauern aus Detmold gegen VW, Detmold

ITA: Italiens Telekommunikationskonzern Tim berät weiter über Angebot von KKR, Rom

MONTAG, DEN 27. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen

17:50 DEU: flatexDEGIRO, Jahreszahlen

22:00 USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen

22:30 CHE: Alcon, Jahreszahlen



ITA: Saipem, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Erzeugerpreise 02/23

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 01/23

10:00 EUR: Geldgmenge M3 01/23

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 02/23

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 02/23

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/23 (endgültig)

14:30 USA: Auftragseinglang langlebige Güter 01/23 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 01/23



SONSTIGE TERMINE

08:00 GBR: Die britische Aufsichtsbehörde Ofgem gibt die neuen Höchstpreise für Gas- und Stromeinheiten bekannt, London

12:00 DEU: BGH will in Diesel-Verhandlung grundsätzliche Fragen zu Abschalteinrichtungen klären, Karlsruhe

ESP: Mobile World Congress, Barcelona



SWE: Informelles Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Transport und Energie, Stockholm

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei (1. Tag), Brüssel

