DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DELIVERY HERO WA 20/24 DE000A254Y84 14.02.2023 HZE/EOT
DELIVERY HERO WA 20/25 DE000A3H2WP2 14.02.2023 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DELIVERY HERO WA 20/24 DE000A254Y84 14.02.2023 HZE/EOT
DELIVERY HERO WA 20/25 DE000A3H2WP2 14.02.2023 HZE/EOT