Der DAX ist am Freitag am 10er-EMA nach oben abgeprallt und konnte den 10er-EMA weitgehend verteidigen und damit ein Stärkesignal generieren. Am heutigen Montag hält die Aufwärtsdynamik an, der DAX konnte bis über 15.400 Punkte hochziehen. Möglicherweise erreicht der DAX aber bereits im Bereich von 15.400 Punkten ein Verlaufshoch und sackt dann wieder nach unten ab. In diesem Fall sollte der DAX zwischen 15.400/15.450 Punkten wieder nach unten abdrehen ...

