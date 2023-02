DJ Lindner gibt mit EU-Partnern Startschuss für European Tech Champions Initiative

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung stellt nach eigenen Angaben 1 Milliarde Euro bereit, um junge, innovative Hightech-Unternehmen in Europa in der späten Wachstumsphase zu unterstützen und die technologische Souveränität Europas zu stärken. Gemeinsam mit Ministerinnen und Ministern aus vier weiteren EU-Mitgliedsstaaten hätten Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und die Start-up-Beauftragte des Bundeswirtschaftsministeriums, Anna Christmann (Grüne) in Brüssel die Mandatsvereinbarung für die European Tech Champions Initiative (ETCI) unterzeichnet.

Ziel der ETCI ist es laut einer Pressemitteilung von Finanz- und Wirtschaftsministerium, vielversprechenden europäischen Wachstumsunternehmen für späte Finanzierungsrunden Kapital zur Verfügung zu stellen und dadurch die Abhängigkeit von ausländischen Investitionen zu reduzieren. Zum Start beteiligten sich Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Belgien sowie die Europäische-Investitionsbank-Gruppe (Europäische Investitionsbank und Europäischer Investitionsfonds) und stellten Mittel in Höhe von insgesamt bis zu 3,75 Milliarden Euro bereit.

"Wir haben in Europa bereits Weltklasse-Unternehmen und -Branchen mit Zugang zu einer soliden technischen und finanziellen Infrastruktur", erklärte Lindner. "Damit die europäischen Tech-Champions von morgen genauso auf internationaler Ebene mitspielen und Europas Wettbewerbsfähigkeit sichern können, müssen wir einen Schritt weiter gehen." Mit der European Tech Champions Initiative werde eine Lücke in der Finanzierungslandschaft für Start-ups geschlossen und Europas strategische Autonomie gestärkt.

Junge Unternehmen würden künftig besseren Zugang zu Kapital in einer entscheidenden Phase des Wachstums haben, betonte der Vorstandsvorsitzende der KfW Bankengruppe, Stefan Wintels. Mit der Initiative sei ein weiterer Baustein des Zukunftsfonds, den die Beteiligungstochter KfW Capital koordiniere und die KfW treuhänderisch finanziere, hinzugekommen. Die European Tech Champions Initiative war laut den Angaben im Februar 2022 als Eckpfeiler einer gesamteuropäischen Initiative von Frankreich und Deutschland auf den Weg gebracht worden.

Sie soll demnach öffentliche Mittel von beteiligten EU-Ländern und der EIB-Gruppe bündeln und in große Risikokapitalfonds investieren, die ihrerseits Wachstumskapital an europäische Technologieunternehmen vergeben. Damit solle die ETCI zielgerichtet privates Kapital mobilisieren. Die Mittel für die deutsche ETCI-Zusage in Höhe von 1 Milliarde Euro kommen laut den Angaben in Höhe von treuhänderisch durch die KfW bereitgestellten 800 Millionen Euro aus dem Beteiligungsfonds für Zukunftstechnologien und zu 200 Millionen Euro aus dem ERP-Sondervermögen.

