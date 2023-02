San Francisco (ots/PRNewswire) -Die Einbettung von Mixpanel-Analytik in Tools wie FigJam, Coda und Idea hilft Produkt-Teams, kooperative Entscheidungen basierend auf Benutzerdaten zu treffenTeams können jetzt Datenerkenntnisse teilen, indem sie Links in Kollaborationstools ablegenMixpanel, die Produktanalytiklösung für Produkt-Teams, die mehr als 7.000 der innovativsten digitalen Unternehmen der Welt unterstützt, hat heute "einbettungsfähige Berichte" für Tools wie Coda, FigJam und Concept angekündigt. Die Integration bedeutet, dass jeder jetzt Mixpanel-Analytik in diesen und Hunderten von anderen Tools teilen kann, um kooperative Produktentscheidungen schneller zu treffen, basierend auf Dateneinsichten über das Verhalten von Benutzern.Produkt-Teams verlassen sich auf eine Reihe von Tools, um Manager, Designer und Ingenieure zusammenzubringen und erfolgreiche digitale Produkte zu entwickeln. Ob es sich um Figma handelt, um Teams in die Lage zu versetzen, gemeinsam Produkte zu entwickeln, oder um Coda, zur Vereinheitlichung des Produktentwicklungszyklus - digitale Innovatoren sind intensive Anwender von Kollaborationstools. Deshalb hat Mixpanel eingebettete Berichte auf den Markt gebracht, eine neue Funktion, die es ermöglicht, Mixpanel-Boards und -Berichte einfach in den Anwendungen zu teilen, die Produkt-Teams tagtäglich verwenden.Wenn Teams ihre Produkt-Roadmap in FigJam, dem Online-Whiteboard-Tool von Figma, planen, können sie Analysen einbetten, die die Entwicklung neuer Funktionen unterstützen, indem sie einfach einen Link zum Mixpanel-Board oder -Report einfügen. Die Daten werden automatisch in FigJam aktualisiert, sodass sich die Teams nie Gedanken darüber machen müssen, dass die Daten nicht synchronisiert werden. Wenn es zum Beispiel darum geht, die Benachrichtigungsfunktion in einer App zu aktualisieren, können Teams einen Mixpanel-Bericht einbetten, in dem die Akzeptanz unter verschiedenen Benutzertypen angezeigt wird, um das Angebot zu unterstützen."Der Zugriff auf die richtigen Daten am richtigen Ort bedeutet, dass Teams die richtigen Dinge für ihre Nutzer aufbauen und sie im Laufe der Zeit noch besser machen können", sagte Anna Kohnen, Head of Business Development & Partnerships bei Figma. "Unsere FigJam-Integration mit Mixpanel hilft Teams, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und schneller voranzukommen - alles an einem Ort."Coda wird von Teams verwendet, um Informationen und Kontext in einem einzigen Team-Hub zu zentralisieren und so Informationssilos zu reduzieren. Jetzt können Teams, die Coda verwenden, Mixpanel-Berichte und Boards einbetten, die wichtige Leistungsindikatoren verfolgen, damit sich jeder der Ziele und Fortschritte des Teams bewusst ist."Unsere Benutzer müssen datengesteuerte Entscheidungen treffen, und sie verlassen sich oft auf Mixpanel, um herauszufinden, was funktioniert. Mit dieser Zusammenarbeit können die Teams Mixpanel-Boards in die Coda-Dokumente einbetten, um Wissen zu teilen, zu kollaborieren und bessere Entscheidungen zu treffen - alles an einem Ort. Jetzt müssen sich die Teams nie Gedanken über unbekannte Informationen machen, und sie können einfach Erkenntnisse austauschen, um Zeit zu sparen und tätig zu werden" , fügte Evan Davies, Head of Solutions, Partnerships & Marketing bei Coda, hinzu.Neil Rahilly, VP of Product & Design bei Mixpanel, kommentierte: "Während mit Mixpanel jeder Einblick in das Benutzerverhalten erhalten kann, steigt der Wert dieser Erkenntnisse exponentiell, wenn sie geteilt werden. Eingebettete Berichte erleichtern es, Daten in die Tools einzubringen, in denen Teams über Entscheidungen diskutieren, sodass sie bessere Entscheidungen schneller treffen können."Einbettungsfähige Berichte sind für alle Mixpanel-Benutzer kostenfrei verfügbar, sodass jeder Mitarbeiter Produktdaten-Erkenntnisse zu Brainstorming-Sitzungen, regelmäßigen Meetings, Produkt-Roadmaps und anderen kollaborativen Dokumenten hinzufügen kann. Um mehr über einbettungsfähige Berichte von Mixpanel zu erfahren, besuchen Sie bitte unseren Blog.Informationen zu MixpanelDie kostbarste Ressource der Produktteams ist Zeit. Darum dreht sich Mixpanel um die Entwicklung von Produktanalysen, die intuitiv, vertrauenswürdig und schnell sind - Mixpanel hilft Produkt-Teams, ihre Vision schneller zum Leben zu erwecken. Dieses Ethos zieht sich durch alles, was wir bei Mixpanel tun, von den Inhalten, die wir veröffentlichen, über die Art, wie wir verkaufen, bis zum Design unseres Logos. 