Advent Technologies Holdings Inc. (NASDAQ: ADN) ("Advent" bzw. das "Unternehmen"), ein innovationsorientiertes marktführendes Unternehmen in den Bereichen Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie, meldet heute, dass das Unternehmen vom Land Brandenburg im Rahmen des im September 2022 bekannt gegebenen Dreijahresvertrags einen neuen Auftrag über seine methanolbetriebenen Brennstoffzellensysteme erhalten hat. Der Gesamtwert der an das Land Brandenburg verkauften Brennstoffzellensysteme des Typs Serene beläuft sich nun auf rund 1,6 Millionen US-Dollar.

Die mit Methanol betriebenen Brennstoffzellensysteme von Advent wurden als Notstromversorgung für das BOS-Digitalfunknetz des Landes Brandenburg ausgewählt. Die Brennstoffzellensysteme ersetzen an mehreren Standorten dieselbetriebene Notstromaggregate und stellen somit eine nachhaltigere, zuverlässigere Lösung für die Notstromversorgung dar. Die Anlagen aus dem ersten Auftrag werden innerhalb der nächsten drei Monate in Betrieb genommen; die vollständige Inbetriebnahme aller Anlagen ist für den weiteren Verlauf des Jahres 2023 geplant.

Die Brennstoffzellen von Advent wurden im Rahmen einer Ausschreibung des Landes Brandenburg im Jahr 2022 ausgewählt, bei der nachhaltige, zuverlässige Lösungen für die Notstromversorgung gesucht wurden. Das BOS-Digitalfunknetz deckt 99,2 Prozent der Fläche Deutschlands ab und ermöglicht Ersthelfern und anderen Einsatzkräften der öffentlichen Sicherheit eine abgesicherte Kommunikation. Das neue Netz ersetzt das veraltete analoge Funksystem, das für die Kommunikation in der alten Infrastruktur der öffentlichen Sicherheit und Gefahrenabwehr in Deutschland genutzt wurde.

Brennstoffzellen des Typs Serene liefern auf umweltfreundliche, zuverlässige Weise Energie, senken den CO2-Ausstoß und arbeiten geräuschlos und mit minimaler Beeinträchtigung der Umgebung. Die Nutzung von Methanol als Wasserstoffträger ermöglicht eine einfachere Speicherung als bei reinem Wasserstoff und sorgt für eine höhere Betriebssicherheit. Brennstoffzellen des Typs Serene verfügen über das Potenzial, die CO2-Emissionen im Vergleich zu Dieselgeneratoren um mehr als 80 Prozent zu senken. Mit dem Wachstum der Branche des "grünen" Wasserstoffs werden Serene-Brennstoffzellen die Entwicklung hin zur emissionsfreien Stromerzeugung durch die Nutzung von E-Methanol als Kraftstoff aus grünem Wasserstoff beschleunigen.

"Wir von Advent sind stolz darauf, unsere Kooperation mit dem Land Brandenburg fortzusetzen und die Bedeutung der HT-PEM-Brennstoffzellen von Advent für die Deckung des Energiebedarfs kritischer Infrastrukturen in aller Welt zu demonstrieren. In der heutigen Zeit werden emissionsfreie Notstromlösungen wie Brennstoffzellen immer wichtiger, um eine saubere und stabile Energieversorgung zu gewährleisten. Wir freuen uns auf eine fruchtbare, erfolgreiche Kooperation mit unserem Partner", so Dr. Vasilis Gregoriou, Chief Executive Officer und Executive Chairman of the Board von Advent Technologies.

Per Burdack, Sales and Business Development Director von Advent Technologies A/S, ergänzte dies folgendermaßen: "Wir freuen uns sehr über diesen neuen Auftrag des Landes Brandenburg und bedanken uns bei den Verantwortlichen ganz herzlich für das anhaltende Vertrauen in unsere Produkte. Dieser Auftrag unterstreicht unser Engagement, nachhaltige und zuverlässige Energielösungen bereitzustellen und bei Anwendungen für die kritische Infrastruktur und darüber hinaus dieselbetriebene Notstromsysteme durch unsere methanolbetriebenen Brennstoffzellensysteme zu ersetzen. Wir freuen uns darauf, unsere Kooperation mit dem Land Brandenburg im Jahr 2023 weiter auszubauen."

Über Advent Technologies Holdings, Inc.

Advent Technologies Holdings Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das komplette Brennstoffzellensysteme entwickelt, fertigt und montiert sowie Kunden mit wichtigen Komponenten für Brennstoffzellen im Bereich der erneuerbaren Energien beliefert. Advent hat seinen Hauptsitz in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts und unterhält Niederlassungen in Kalifornien, Griechenland, Dänemark, Deutschland und auf den Philippinen. Mit mehr als 150 erteilten, angemeldeten bzw. lizenzierten Patenten für Brennstoffzellentechnologie besitzt Advent das geistige Eigentum an Hochtemperatur-Protonenaustauschmembranen (HT-PEM) der nächsten Generation, die es ermöglichen, verschiedene Brennstoffe bei hohen Temperaturen unter extremen Bedingungen zu verwenden. Dies bietet flexible Kraftstoffoptionen für die Bereiche Automotive, Luftfahrt, Verteidigung, Öl und Gas, Schifffahrt und Energieerzeugung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.advent.energy.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen durch Begriffe wie "antizipieren", "erwarten", "planen", "könnten", "können", "werden", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "Ziel", "projizieren" und andere Wörtern mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der Nasdaq aufrechtzuerhalten, die künftige Finanzleistung, die potenzielle Liquidität und der Handel mit öffentlichen Wertpapieren, die Auswirkungen des Ausgangs bekannter und unbekannter Rechtsstreitigkeiten, die Fähigkeit, ein angemessenes Umsatzwachstum zu prognostizieren und aufrechtzuerhalten und die Ausgaben angemessen zu planen, die Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ausgaben, der zukünftige Umsatzmix und die Auswirkungen auf die Bruttomargen, Gewinnung und Bindung von qualifizierten Direktoren, Führungskräften, Mitarbeitern und Schlüsselpersonal, die Fähigkeit, in einer wettbewerbsintensiven Branche effektiv zu konkurrieren, die Fähigkeit, den Ruf und die Marke von Advent zu schützen und zu verbessern, die Erwartungen in Bezug auf die Beziehungen und Handlungen mit Technologiepartnern und anderen Dritten, die Auswirkungen zukünftiger regulatorischer, gerichtlicher und gesetzlicher Änderungen in der Branche, die Fähigkeit, ergänzende Technologien oder Dienstleistungen zu finden und zu erwerben und diese in das Geschäft des Unternehmens zu integrieren, die zukünftigen Vereinbarungen mit oder Investitionen in andere Unternehmen oder Verbände sowie der intensive Wettbewerb und Wettbewerbsdruck von anderen Unternehmen weltweit in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig sein wird, sowie die Risiken, die unter der Überschrift "Risk Factors" im Jahresbericht von Advent auf Formblatt 10-K, das bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC am 31. März 2022 eingereicht wurde, sowie in den anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen genannt werden. Investoren werden davor gewarnt, sich in hohem Maße auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Wir empfehlen Ihnen, die von Advent bei der SEC eingereichten Unterlagen, die unter www.sec.gov abrufbar sind, zu lesen, um sich über diese und andere Risiken und Ungewissheiten zu informieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen aus der vorliegenden Pressemitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Unser Geschäft unterliegt erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der oben genannten. Investoren, potenzielle Investoren und sonstige Interessenten sollten diese Risiken und Unwägbarkeiten sorgfältig in ihre Überlegungen einbeziehen.

