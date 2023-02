Simpson Thacher Bartlett LLP gab heute bekannt, dass Ed Ford und Sacha Gofton-Salmond der Kanzlei als Partner im Londoner Büro beitreten werden, wo sie sich auf Secondaries-Transaktionen konzentrieren werden.

"Ed und Sacha sind in der Secondaries-Branche hoch angesehen und haben in den letzten Jahren eine marktführende Praxis aufgebaut. Sie werden unsere renommierten Private Funds und Fund Transactions Practices weiter vertiefen und unsere Fähigkeit stärken, Sponsoren und Investoren über Liquiditätslösungen zu beraten, die zusätzliche Flexibilität bieten, um einen sich ständig verändernden Markt anzusprechen", sagte Alden Millard, Vorsitzender des Executive Committee von Simpson Thacher. "Wir freuen uns sehr, sie bei Simpson Thacher begrüßen zu dürfen."

"Simpson Thacher hat eine starke Präsenz im Bereich der Fondstransaktionen entwickelt, welche durch die Verpflichtung von Lauren King in New York im Jahr 2021 noch verstärkt wurde", sagte Michael Wolitzer, Leiter Investment Funds Practice von Simpson Thacher. "Mit der Verpflichtung von Ed und Sacha baut die Kanzlei ihre Fähigkeiten weiter aus, um Sponsoren und anderen Teilnehmern der Branche multidisziplinäre Secondaries-Lösungen rund um den Globus anzubieten."

Ed und Sacha sind beide auf die Beratung von Kunden bei der Strukturierung und Verhandlung hochkomplexer Sekundärmarktlösungen spezialisiert, die von GP- und LP-geführten Sekundärtransaktionen bis hin zu NAV-Finanzierungen, Finanzierungen mit bevorzugtem Eigenkapital und anderen strukturierten Sekundärtransaktionen reichen. Beide Anwälte kommen von Travers Smith in die Kanzlei.

"Ed und Sacha sind beide außerordentlich talentierte Anwälte, die über die vielseitige Erfahrung und kommerzielle Kreativität verfügen, die die Investmentfonds-Praxis von Simpson Thacher auszeichnet", sagte Jason Glover, Leiter des Londoner Büros von Simpson Thacher und des europäischen Fondsteams der Kanzlei. "Wir bewundern den Erfolg von Ed und Sacha im Bereich Secondaries schon seit einiger Zeit und glauben, dass ihre Anstellung bei Simpson Thacher unsere bestehende Secondaries-Transaktionsplattform in London verstärken wird. Diese Einstellungen sind der jüngste Schritt zur Erweiterung unseres Angebots an Privatfonds und zur Festigung unserer Position als bevorzugte Anwaltskanzlei für Investmentfonds weltweit."

Die Fund Transactions Practice von Simpson Thacher berät bei der kompletten Bandbreite von Secondaries-Transaktionen sowie bei komplexen Kontroll- und Minderheitsbeteiligungstransaktionen im Zusammenhang mit alternativen Asset Managern und bevorzugten und strukturierten Finanzierungen für Fonds, deren Managementgesellschaften und andere Teilnehmer der Branche. Ausgehend von der mehr als 40-jährigen Erfahrung der Kanzlei in der Private Equity-Branche besteht das globale Team aus Anwälten für Fonds, Fusionen und Akquisitionen, Finanz- und Steuerrecht sowie anderen Anwälten, die den anspruchsvollsten Geldgebern der Welt eine kommerziell orientierte, umfassende Transaktionsberatung zur Verfügung stellen. Das multidisziplinäre Team bietet fundierte Marktkenntnisse und kreative, maßgeschneiderte Beratung bei Transaktionen, einschließlich traditioneller und synthetischer Secondaries, GP-geführter Umstrukturierungen, Preferred Equity-Transaktionen und anderer Liquiditätslösungen.

