The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.02.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.02.2023



ISIN Name

LU0106236937 SISF EUROP.LAR.CAP A ACC

CA45170B1040 IDLE LIFESTYLE (SB.VT.)

KYG041191068 PATHFINDER ACQ.A DL-,001

US37229T3014 GENIUS BRANDS DL-,001

US92259F1012 VELODYNE LIDAR INC.

