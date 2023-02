Die New Yorker Finanzbehörde NYDFS hat Binance die Ausgabe des Stablecoins Binance USD (BUSD) untersagt. Zuvor hatte BUSD-Herausgeber Paxos die Zusammenarbeit mit Binance aufgekündigt. Paxos droht eine Anklage der US-Wertpapieraufsicht SEC. Für die nach der FTX-Pleite größte Kryptobörse der Welt läuft es derzeit nicht gut. In der vergangenen Woche musste Binance die Möglichkeit, Ein- und Auszahlungen in US-Dollar von und auf Bankkonten vorzunehmen, für Kund:innen außerhalb der USA ...

