Warten auf US-Inflationsdaten: Marktausblick für DAX, Dow, Nasdaq, EUR/USD & Aktien

Anzeige / Werbung

Zum heutigen Wochenstart haben wir die Inflationsdaten vor Augen, die seitens der Marktteilnehmer:innen mit Spannung für den Dienstag erwartet werden. Sie geben nicht nur eine Indikation über die Verfassung der US-Wirtschaft, sondern auch einen Anhaltspunkt für die US-Notenbank zur Gestaltung der weiteren Zinspolitik. Aus der Vorwoche waren eher restriktive Töne in Richtung weiterer Zinsanhebungen zu hören gewesen.

Nach dem DAX-Update zum Wochenstart blickten wir auf das große Bild von Dow Jones, Nasdaq und S&P500. Zudem ist hier um Umfeld der Notenbankpolitik auch weiterhin das Währungsverhältnis vom Euro zum Dollar wichtig. Der EUR/USD notierte kurzzeitig über 1,10 und liegt nun wieder an der 1,07er-Marke, die wir zum Jahresstart bereits getestet hatten.

Testen Sie den NanoTrader kostenfrei.

Über eine News bei Lucid und die erneute "Fast-Halbierung" des Kurses nach der schnellen Verdopplung vor zwei Wochen kommen wir im Aktienbereich direkt auf die E-Mobility-Anbieter zu sprechen.

Hier beginnt nun ein harter Preiskampf, den Tesla initiiert und dem nun Lucid Motors und Ford folgen wollen. Gibt es in diesem Preiskampf überhaupt Gewinner? Zunächst fielen alle Anbieter des Segments - auf Tesla werfen wir einen gezielten Blick.

Ein weiterer schwacher Wert war in der Vorwoche Alphabet. Nach der Präsentation des KI-Systems "Bart" und einigen Verfehlungen geriet der Kurs massiv unter Druck. Die Firma verlor rund 100 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung. Laufen wir nun wieder in die wichtige Unterstützung hinein, die wir Ende 2022 skizziert hatten?

Ebenfalls korrigiert hatte Disney, nachdem der Medienkonzern zunächst nach Vorlage seiner Quartalszahlen deutlich angestiegen war. Dies zog auch Netflix mit nach unten. Beide Streaming-Anbieter bewerten wir hier charttechnisch. Weiterhin war JD_com Teil des Interviews und im Nachgang an die Quartalszahlen von PepsiCo aus der Vorwoche auch im Vorfeld der Coca Cola Zahlen in dieser Woche dieser Getränkehersteller. Die Gewinner und Verlierer von Dow Jones und Nasdaq diskutierten wir ebenfalls und legen damit ein umfassendes Bild der Wall Street Entwicklung zum Wochenstart für Sie vor.

Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden: Jetzt kostenlos in der Demo testen.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.