GreenCity Partners und ASM Global gaben heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung über die Entwicklung und den Betrieb der geplanten GreenCity Arena mit 17.000 Sitzplätzen in Henrico County geschlossen haben, die als umweltfreundlichster Veranstaltungsort in den USA geplant ist.

Der Veranstaltungsort wird für Tourneekonzerte, Familienshows, Sportveranstaltungen und Turniere errichtet und wird eine zentrale Funktion des 2,3 Milliarden Dollar teuren Projekts sein.

Die Vereinbarung umfasst auch die Beteiligung von ASM Global an anderen Komponenten von GreenCity, einschließlich der Nutzung des Einzelhandels und des Gastgewerbes in der Hauptstraße, von denen die Entwickler glauben, dass sie zusätzliche Synergien für den Distrikt bieten.

ASM Global ist das weltweit führende Unternehmen für das Management von Veranstaltungsorten und die Produktion von Live-Veranstaltungserlebnissen. Mit über 350 erstklassigen Veranstaltungsorten weltweit verfügt das Unternehmen über ein vielfältiges Sport- und Unterhaltungsportfolio mit Arenen, Stadien, Zentren für darstellende Künste, Theatern und Kongresszentren auf fünf Kontinenten.

"Wir wollten einen Partner für die Entwicklung der Arena, der auch die Programmplanung des Distrikts versteht", sagte Michael Hallmark von GreenCity Partners. "Die Arena mag zwar die Hauptattraktion sein, aber GreenCity ist viel mehr."

Henrico kündigte GreenCity erstmals im Dezember 2020 als ein gemischt genutztes Projekt mit Büro-, Wohn-, Einzelhandels- und Hotelnutzungen an, das nach hohen Nachhaltigkeitsstandards als Öko-Distrikt hergestellt wird. Die Arena wird als Netto-Null-Energie-Projekt geplant, mit zusätzlichen Funktionen und Praktiken, die sie nach Ansicht der Entwickler zur grünsten Arena des Landes macht.

"Eine wachsende Zahl von Künstlern, die auf Tournee gehen, sowie Sponsoren aus der Wirtschaft betrachten Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels als Schlüsselfaktoren in ihrem Entscheidungsprozess. Sie können überall hingehen. Wir wollen, dass sie hierher kommen", sagte Hallmark. "Die Entwicklung von wissenschaftlich fundierten Zielen und Netto-Null-Zielen ist einfach ein gutes Geschäft."

"Henrico County ist begeistert, ASM Global als weiteren wichtigen Partner in GreenCity begrüßen zu dürfen", sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrates Frank J. Thornton aus dem Fairfield District. "Das Unternehmen verfügt über eine hervorragende Bilanz beim Betrieb von Hunderten von erstklassigen Sport- und Unterhaltungsstätten in der ganzen Welt, einschließlich des State Farm Stadium in Glendale, Arizona dem Standort des gestrigen Super Bowl LVII. Mit unserer Community Development Authority und ASM Global in unserem All-Star-Team verfügt GreenCity über eine enorme Dynamik und ist bereit für den Start."

Der Bau der Arena wird größtenteils durch Anleihen finanziert, die über die GreenCity Community Development Authority ausgestellt werden, welche vom Henrico Board of Supervisors am 24. Januar gegründet wurde. Die CDA wird von einem separaten Vorstand beaufsichtigt. Es wird erwartet, dass JPMorgan Chase Co. die Zeichnungsbemühungen leiten wird.

"Über weite Strecken des letzten Jahres hatten wir uns auf die Gründung der CDA und die Finanzierung der Arena konzentriert", sagte Susan Eastridge von GreenCity Partners. "Nachdem die Genehmigungen für die Erschließung erteilt und die Erschließungsvereinbarungen mit dem County unterzeichnet waren, war die Partnerschaft mit einem erstklassigen Partner für die Entwicklung und das Management der Arena eines der letzten verbleibenden Elemente, um die Planung und den Bau der Arena voranzutreiben."

Der Standort der Arena, der entlang der Interstate 95 zwischen der East Parham Road und der Interstate 295 liegt, gilt als der beste Standort für eine große Arena in Virginia.

"Wir glauben, dass dieser Standort in der Region optimal ist, da der Korridor der I-95 Tourneeshows von Boston bis Miami miteinander verbindet. Es wird ein großartiger Veranstaltungsort für uns und für Central Virginia sein", sagte Liam Thornton, Executive Vice President of Development von ASM Global. "Darüber hinaus zeigt die umfangreiche Arbeit, die der Henrico County bereits geleistet hat, um die Planungsgenehmigungen, die Entwicklungsvereinbarung und die Gründung der CDA abzuschließen, dass sie erfolgreich mit dem privaten Sektor an bedeutenden Projekten zusammenarbeiten."

Die gemischte Nutzung des Projekts, die Schaffung eines Distrikts rund um die Arena und die umfassende Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsstandards waren ebenfalls ein Pluspunkt für ASM Global.

"Es ist ein wunderschöner Entwicklungsplan, beeindruckend auf jeder Ebene", sagte Ron Bension, Präsident und CEO von ASM Global. "GreenCity bietet enorme Synergien für die Talente, die wir anwerben wollen, sowie für die Unternehmenspartner, von denen wir glauben, dass sie gerne einen Teil dieses aufregenden Projekts übernehmen werden."

Das Design für die Arena wird im Herbst fertiggestellt. Der Baubeginn wird für Anfang 2024 erwartet, die Fertigstellung für 2026. Bilder sind mit freundlicher Genehmigung von GreenCity Partners und ASM Global verfügbar.

Über Henrico County, Virginia

Henrico County liegt an den Interstates 95, 64 und 295 in der Hauptstadtregion von Virginia und ist eine vielfältige, bestens ausgebildete Gemeinschaft mit etwa 340.000 Einwohnern und eine der führenden lokalen Gemeinden des Bundesstaates, sowohl was die Beschäftigung im öffentlichen und privaten Sektor als auch die Ausgaben der Besucher betrifft. Henrico wird für seine Anleihen von den drei großen Rating-Agenturen mit AAA bewertet. Seine Entschlossenheit zur Finanzverwaltung geht einher mit seiner Leitung bei der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Umweltschutz. henrico.us

Über GreenCity

GreenCity ist ein privates, gemischt genutztes Öko-Distrikt-Projekt im Wert von 2,3 Milliarden Dollar, das eine Arena mit 17.000 Plätzen für große Konzerte, Sportveranstaltungen und andere Unterhaltungsangebote umfasst. Es soll nach Prinzipien gestaltet werden, die die ökologische Nachhaltigkeit und das bürgerschaftliche Engagement fördern. Die Entwicklung würde ausgedehnte Parks, Wege und offene Flächen integrieren und 2 Millionen Quadratfuß Bürofläche, 280.000 Quadratfuß Einzelhandelsfläche, 2.400 Wohneinheiten, Hotels und die Arena umfassen. greencityva.com

Über ASM Global

ASM Global ist der weltweit führende Produzent von Unterhaltungserlebnissen. Es ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Strategie und des Managements von Veranstaltungsorten und bietet lokal zugeschnittene Lösungen und Spitzentechnologien an, um für die Eigentümer von Veranstaltungsorten maximale Ergebnisse zu erzielen. Das Netzwerk des Unternehmens erstreckt sich über fünf Kontinente und umfasst mehr als 350 der prestigeträchtigsten Arenen, Stadien, Kongress- und Ausstellungszentren sowie Veranstaltungsorte für darstellende Künste der Welt. Folgen Sie ASM Global auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn. asmglobal.com

