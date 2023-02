London (ots/PRNewswire) -- "Zweckgebundene Kredite" mit den Schwerpunkten Inklusion, Bildung, Qualifizierung und Gender sind die wichtigsten Produkte, die für die afrikanischen Märkte entwickelt werden- Diese Partnerschaft verbindet das Know-how und die globalen Best Practices der Finanzdienstleistungsbranche mit der transformativen Kraft und Agilität eines Fintech-Unternehmens, um den Bedarf an verantwortungsbewussten Verbraucherkrediten in Afrika zu decken.SC Ventures (https://scventures.io/), der Innovations-, Fintech-Investment- und Venture-Zweig von Standard Chartered, hat mit Yabx (https://yabx.co/), einem von Comviva (http://www.comviva.com/) gegründeten und zur Mahindra Group (https://www.mahindra.com/) gehörenden Unternehmen, eine Absichtserklärung unterzeichnet, um den tief verwurzelten Bedarf an verantwortungsvoller Verbraucherfinanzierung in Afrika zu decken.In Afrika gibt es mehr als 700 Millionen mobile Geldbörsen und etwa 450 Millionen Bankkonten. Der Zugang zu formellen Krediten ist jedoch aufgrund der schlechten Kreditinfrastruktur und der sich nur langsam entwickelnden Risikobereitschaft der Finanzdienstleister, vorwiegend der traditionellen Banken, nach wie vor stark eingeschränkt. Die COVID-19-Pandemie hat die Digitalisierung im Finanzsektor beschleunigt und ein fruchtbares Umfeld für die Markteinführung neuer und bahnbrechender Produkte geschaffen. Die Partnerschaft zwischen SC Ventures und Yabx macht sich dies zunutze, um einzigartige, auf Afrika zugeschnittene Produkte zu entwickeln, die den Zugang zu Krediten für unterversorgte Bevölkerungsgruppen in ganz Afrika verbessern werden.Agile, hochmoderne Technologie und Datenanalyse in Kombination mit einem tiefen Verständnis des Bankgeschäfts werden die Kosten für die Bereitstellung innovativer Kreditprodukte senken und so die Integration in unterversorgte afrikanische Segmente ausweiten, wo sie am dringendsten benötigt wird. Angesichts des Umfangs und der Komplexität dieser Chance haben SC Ventures und Yabx einen gemeinsamen Ansatz gewählt, um dieser Herausforderung zu begegnen. Mit Hilfe einer innovativen, datengestützten Scoring- und Analyse-Engine, die auf umfangreichen Erfahrungen in afrikanischen Märkten basiert, werden Kredite an Kunden für spezifische Zwecke wie Bildung und Qualifizierung vergeben. Diese Kreditprodukte werden zunächst in Uganda eingeführt und später auf andere afrikanische Länder ausgeweitet.Jiten Arora, Mitglied von SC Ventures erklärte: "Wir sind begeistert von der Aussicht, ein daten- und technologiebasiertes Partnerschaftsmodell zu nutzen, um unterversorgten Bevölkerungsgruppen in Afrika, einem Kontinent, den wir sehr gut kennen und für den wir uns stark engagieren, mit zweckgebundenen Krediten zu versorgen."Manoranjan Mohapatra, Chief Executive Officer von Comviva, kommentierte: "Yabx hat im vergangenen Jahr ein exponentielles Wachstum erlebt, und wir werden weiterhin in seine Mission investieren, Millionen von Verbrauchern und KKMU in Schwellenländern zu bedienen, denen nur begrenzte traditionelle Finanzierungsquellen zur Verfügung stehen."Rajat Dayal, CEO von Yabx, erklärte: "Wir haben viele Synergien mit SC Ventures in Afrika und sind einzigartig positioniert, um eine nahtlose integrierte Finanzerfahrung zu schaffen. Diese Partnerschaft wird die derzeitigen Marktlücken schließen, die digitale Innovation vorantreiben und der unterversorgten Bevölkerung Afrikas erhebliche Vorteile bringen."SC VenturesSC Ventures ist eine Geschäftseinheit, die Standard Chartered eine Plattform und einen Katalysator bietet, um Innovationen zu fördern, in bahnbrechende Finanztechnologie zu investieren und alternative Geschäftsmodelle zu erforschen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.scventures.io (https://scventures.io/) und folgen Sie SC Ventures auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/scventures).Standard CharteredWir sind eine führende internationale Bankengruppe, die in 59 der dynamischsten Märkte der Welt vertreten ist und Kunden in 83 weiteren Märkten betreut. Unser Ziel ist es, Handel und Wohlstand durch unsere einzigartige Vielfalt zu fördern. Unser Erbe und unsere Werte kommen in unserem Markenversprechen zum Ausdruck: Here for good.Standard Chartered PLC ist an den Börsen in London und Hongkong notiert.Weitere Geschichten und Expertenmeinungen finden Sie aufInsights (https://www.sc.com/en/insights/) untersc.com. Folgen Sie Standard Chartered auf Twitter (https://twitter.com/StanChart), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/standardchartered/) und Facebook (https://www.facebook.com/StandardChartered).Informationen zu YabxYabx, ein Fintech-Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden, hat es sich zum Ziel gesetzt, den Zugang zu Finanzdienstleistungen für Neukunden (New to Credit - NTC), Kunden ohne ausreichende Bonitätsgeschichte und KKMU in den Schwellenländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas zu vereinfachen. Yabx ist in mehr als 20 Märkten weltweit tätig und hat mehr als 100 Millionen Kunden.Das Unternehmen wurde auf dem Global Fintech Fes 2022 als "Best BNPL Platform" ausgezeichnet und gewann den Titel "Lendtech of the Year" bei den Asia Fintech Awards 2022. Yabx wurde unter mehreren Teilnehmern der UNCDF Pacific Island Fintech Innovation Challenge '22 ausgewählt, um das Problem der ungleichen Verteilung von Ersparnissen auf den Salomonen zu lösen, und war einer der Finalisten des MWC Barcelona und der GSMA Glomo Awards '23 für die innovativste Fintech-Plattform.Hier gelangen Sie zur Website. (https://yabx.co/) Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/yabx/) für weitere Informationen.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2000951/SCV_Yabx_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sc-ventures-kooperiert-mit-yabx-um-den-zugang-zu-finanzdienstleistungen-in-afrika-zu-erweitern-301745914.htmlPressekontakt:Für Medienanfragen,SC Ventures Communications unter scv.comms@sc.com oder Yabx unter tuhina@yabx.co,+91 9910030732Original-Content von: Yabx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156107/5440361