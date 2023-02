Schülerinnen des Young Women's Preparatory Network und der Irma Lerma Rangel Young Women's Leadership School nahmen an einem zielgerichteten MINT-Tag teil, der künftige MINT-Fachkräfte inspirieren soll

Mary Kay Inc., ein globaler Verfechter der Befähigung und Ausbildung von Frauen, lud unlängst eine Gruppe von 25 jungen Frauen des Young Women's Preparatory Network (YWPN) aus dem Dallas Independent School District und der Irma Lerma Rangel Young Women's Leadership School zu einem Treffen ein, um die Rolle von Frauen in den MINT-Bereichen auf pädagogische und inspirierende Weise zu betrachten. Die Veranstaltungen fanden im Vorfeld des Internationalen Tages von Frauen und Mädchen in den Naturwissenschaften am 11. Februar statt.

Mary Kay Inc. welcomed students from the Irma Lerma Rangel Young Women's Leadership School to R3 for a STEAM themed summit exploring being a woman in STEAM. (Photo: Mary Kay Inc.)

Die Schülerinnen im Sekundarschulalter verbrachten den Tag im Richard R. Rogers Manufacturing R&D Center (R3) von Mary Kay in Lewisville im US-Bundesstaat Texas. Sie machten eine Führung durch die hochmoderne Anlage und lernten die verschiedenen Aspekte MINT-bezogener Herstellungsverfahren in einem komplexen, weltweit tätigen Beauty-Unternehmen kennen. Nach der Führung fand eine Podiumsdiskussion mit Expertinnen in den jeweiligen MINT-Fächern statt. Die Diskussionsgruppe bestand aus Expertinnen in Bereichen wie Upstream-Innovation, Produktformulierung, Informationstechnologie, Produktforschung, Portfolio- und Strategieplanung sowie Verfahrensentwicklung. Am Nachmittag fand ein Mittagessen mit Mentorinnen statt, wo die Teilnehmerinnen Gelegenheit hatten, diverse Berufslaufbahnen für Frauen in MINT-Bereichen, ihre persönlichen und beruflichen Zielvorstellungen zu erörtern und darüber nachzudenken, wie junge Frauen stärker auf MINT-Berufe gelenkt, besser darauf vorbereitet und die Zahlen erhöht werden könnten.

"Mary Kay engagiert sich dafür, die nächste Generation von Frauen und Mädchen zu befähigen und dazu zu inspirieren, ihre Berufswünsche zu verfolgen denn die Zukunft heißt MINT", sagte Dr. Lucy Gildea, Chief Innovation Officer, Product and Science bei Mary Kay. "Frauen sind in der MINT-Arbeitnehmerschaft unterrepräsentiert, aber wir können die Lücke verkleinern, wenn wir erfolgskritische frühe Lernmöglichkeiten bereitstellen, wo junge Frauen interessante MINT-Laufbahnen kennen lernen und erkunden können."

Das Young Women's Preparatory Network ist eine gemeinnützige Agentur, die mit Schulgemeinschaften im Bundesstaat Texas zusammenarbeitet, um das landesweit umfangreichste Netzwerk von öffentlichen Mädchenschulen zur Vorbereitung auf die Hochschulbildung zu betreiben. YWPN-Schulen befinden sich in ärmeren städtischen Bezirken und können auf eine nachweisliche Erfolgsgeschichte hinsichtlich akademischer Leistungen, Sekundarschulabsolventinnen und Hochschuleingangsquoten zurückblicken. Im Jahr 2004 bildete YWPN die erste öffentlich-private Partnerschaft mit dem Dallas Independent School District und eröffnete die Irma Lerma Rangel Young Women's Leadership School.

"Wir freuen uns sehr, dass unsere jungen Frauen an einem Tag voller bedeutsamer Verbindungen zu Frauen im MINT-Bereich teilnehmen konnten, und wir danken Mary Kay für diese großartige Gelegenheit", erklärte Lynn McBee, Chief Executive Officer, Young Women's Preparatory Network. "Diese künftigen Führungskräfte sind intelligente, talentierte junge Frauen. Das Treffen mit anderen erfolgreichen Frauen im MINT-Bereich und die Beobachtung deren Leistungen gibt ihnen die zusätzliche Motivation, sich höhere Ziele zu stecken, mehr zu leisten und hoffentlich eines Tages die Welt durch MINT zu verändern."

Mary Kay feiert und ermutigt junge Frauen, die ihre Zukunft durch Führungsarbeit, Innovation und Ehrgeiz in den MINT-Bereichen selbst in die Hand nehmen. Frauen stellen nur 28 Prozent der Arbeitnehmerschaft in den Bereichen Mathematik, Informationstechnologie, Naturwissenschaften und Technik (MINT). [1] Durch die kontinuierliche Unterstützung junger Frauen in den MINT-Bereichen verfolgt das Unternehmen die Mission von Mary Kay weiter, die darin besteht, das Leben von Frauen überall zu verbessern.

Über Mary Kay Inc.

Als eine der ersten Frauen, denen es gelang, die gläserne Decke in der Wirtschaft zu durchbrechen, gründete Mary Kay Ash 1963 ihr Traum-Kosmetikunternehmen mit einem einzigen Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in über 35 Ländern entwickelt. Als Unternehmen, welches das Unternehmertum fördert, setzt sich Mary Kay dafür ein, Frauen durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung, Networking und Innovation auf ihrem Weg zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu unterstützen. Mary Kay investiert in die Wissenschaft, die hinter dem Thema Beauty steht, und stellt innovative Hautpflegeprodukte, Farbkosmetika, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte her. Mary Kay setzt sich dafür ein, das Leben von heute für eine nachhaltige Zukunft zu bereichern, und arbeitet mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, die sich auf die Förderung herausragender unternehmerischer Leistungen, die Unterstützung der Krebsforschung, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, den Schutz von Überlebenden häuslicher Gewalt, die Verschönerung unserer Gemeinden und die Ermutigung von Kindern, ihren Träumen zu folgen, konzentrieren. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, besuchen Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn oder folgen Sie uns auf Twitter.

