COTTBUSS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau' zu Notaufnahmestellen:

"Die Versuche, überfüllte Rettungsstellen mit stundenlangen Wartezeiten zu vermeiden, sind nicht neu. So wollte der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn "eine große Reform" durchsetzen. Woran er gescheitert ist. Nun versucht sich Karl Lauterbach daran. Grundlage dafür sollen die Vorschläge einer Expertenkommission sein. Eine Notrufzentrale für alle Anrufer, ob die nun 112 oder 116 117 wählen. Und nicht der Patient weist sich ins Krankenhaus ein, sondern vorgeschaltet wird ein Tresen, an dem Mediziner entscheiden, ob der Hilfesuchende sofort vor Ort behandelt werden muss. Oder ob ein Besuch beim Hausarzt in den nächsten Tagen reicht. Das hat tatsächlich das Potenzial, die Notfallversorgung zu entlasten."/al/DP/he