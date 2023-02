Trotz des Rücksetzers am Freitag hat die Tesla-Aktie ein beeindruckendes Comeback gefeiert. Geht es nach Adam Jonas von Morgan Stanley, so hat das Papier seine Tiefs gesehen. Der Analyst ist der Meinung, dass die Anleger ihre Chance verpasst hätten, Tesla-Aktien günstig zu kaufen.Jonas merkte an, dass die Aktien jetzt zum 38-fachen des Unternehmenswertes/EBITDA gehandelt werden. Vor nicht allzu langer Zeit wurden die Aktien noch mit einem Kurs-Gewinn-Multiplikator von 20 bewertet, basierend auf ...

