SFC Energy AG veröffentlicht vorläufige Konzernzahlen 2022 - Erneutes Rekordwachstum und Ergebnissteigerung

Vorläufiger Konzernumsatz übertrifft mit einem Anstieg um 32,5 % auf TEUR 85.229 (2021: TEUR 64.320) das obere Ende der Prognose für 2022

Vorläufiges bereinigtes EBITDA liegt mit TEUR 8.150 (2021: TEUR 6.233) leicht über der Mitte der Prognosespanne, bereinigte EBITDA-Marge mit 9,6 % nahezu auf Vorjahresniveau (2021: 9,7 %), bereinigte EBIT-Marge gestiegen auf 3,7 % (2021: 3,0 %)

Auftragsbestand zum Bilanzstichtag 2022 mehr als verdoppelt auf TEUR 74.176 (31. Dezember 2021: TEUR 30.551)

Segment Clean Energy mit Umsatzplus von 35,8 %, Segment Clean Power Management mit Umsatzplus von 26,1 % in 2022 aufgrund anhaltend hoher Nachfrage nach Methanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen

Prognose 2023: Umsatzwachstum auf EUR 103 Mio. bis EUR 111 Mio., EBITDA bereinigt von EUR 8,9 Mio. bis EUR 14,1 Mio. und EBIT bereinigt von EUR 3,4 Mio. bis EUR 8,6 Mio.

Brunnthal/München, Deutschland, 14. Februar 2023 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, legt vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr 2022 und die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 vor.

Vorstandsbericht

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: "Das Geschäftsjahr 2022 war ein weiteres Rekordjahr in der Unternehmensgeschichte der SFC Energy AG. Mit dem erzielten Umsatz von TEUR 85.229 liegen wir nicht nur deutlich über dem Vorjahreswert, sondern auch über unseren Erwartungen und dem Analystenkonsensus. Diese dynamische Geschäftsentwicklung spiegelt die ungebrochen hohe Nachfrage nach EFOY Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen sowie ein merklich verbessertes Markumfeld in den Kernzielbranchen des Segmentes Clean Power Management wider. Das lässt sich vor allem an zwei Entwicklungen festmachen: Zum einen beschleunigen die geopolitischen Verwerfungen die Nachfrage nach Alternativtechnologien, da die konventionelle Stromerzeugung auf fossiler Basis zu Abhängigkeiten führt und sowohl Staaten als auch Unternehmen diese zurückfahren wollen. Zum anderen ist unsere Performance dem gesellschaftlichen und politischen Willen geschuldet, Klimaziele zu erreichen. Insbesondere die Regionen Nordamerika und Asien werden für uns immer wichtiger. Wir verspüren in der größten Volkswirtschaft und im bevölkerungsreichsten Teil der Erde eine massiv steigende Nachfrage nach unseren Brennstoffzellen. Der Anteil am Konzernumsatz der Region Nordamerika stieg im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr kräftig um 56,9 % und bezogen auf die Region Asien um 66,2 % an.

Der im November 2022 erhaltene Folgeauftrag des US-Konzerns LiveView Technologies für 2.300 EFOY Brennstoffzellen unterstreicht beispielhaft zum einen die wachsende Bedeutung des Nordamerika-Geschäfts für uns, zum anderen zeigt er das Vertrauen unserer Kunden in unsere Produkte und deren große Zufriedenheit. Durch unsere kontinuierlichen technischen Verbesserungen erhöhen wir nicht nur die Wirtschaftlichkeit der Energieversorgung unserer Kunden, sondern aus Sicht der Makroperspektive verbessern diese mit SFC-Brennstoffzellen auch die CO 2 -Bilanz ihrer eigenen Produkte. Wir sehen in unseren Kunden enge Verbündete im ‚Race-to-Zero', das wir gemeinsam gewinnen wollen."

Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Nach vorläufigen noch nicht testierten Zahlen erwirtschaftete der SFC Energy Konzern im Geschäftsjahr 2022 ein deutliches organisches Umsatzwachstum. Die Umsatzerlöse stiegen um 32,5 % auf TEUR 85.229 (2021: TEUR 64.320) und liegen damit über der Prognose (TEUR 81.000 bis TEUR 83.000). Zum Umsatzwachstum haben beide Segmente beigetragen, wobei insbesondere das Segment Clean Energy aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach den Brennstoffzellenlösungen des Konzerns ein starkes Umsatzwachstum (plus 35,8 %) erzielte.

Das bereinigte EBITDA konnte im Berichtsjahr 2022 weiter auf TEUR 8.150 (2021: TEUR 6.233) gesteigert werden und liegt damit leicht über der Mitte der prognostizierten Spanne (TEUR 7.500 bis TEUR 8.500). Die vorläufige bereinigte EBITDA-Marge erreichte 2022 mit 9,6 % nahezu das Vorjahresniveau (2021: 9,7 %) - trotz hoher Wachstumsinvestitionen in die Internationalisierung, den Ausbau der Produktionskapazitäten und die neuen Produktgenerationen.

Das um Sondereffekte bereinigte EBIT erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr nach vorläufigen Berechnungen deutlich auf TEUR 3.157 (2021: TEUR 1.925) und liegt damit ebenfalls im Zielkorridor der Vorstandserwartungen (TEUR 2.600 bis TEUR 3.600). Die daraus resultierende bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich auf 3,7 % (2021: 3,0 %).

Segmententwicklung

Insbesondere das Segment Clean Energy profitierte im Berichtsjahr laut vorläufigen Berechnungen mit einem Umsatzanstieg von 35,8 % auf TEUR 57.632 (2021: TEUR 42.428) weiterhin vom Marktwachstum und einer hohen Nachfrage nach Brennstoffzellen. Dies traf insbesondere für industrielle Anwendungen zu, u. a. für zivile Sicherheitstechnik, Datenübertragung und Digitalisierung, die den höchsten Anteil am Segmentumsatz ausmachten. In diesem Zusammenhang wirkte sich auch der gestiegene Beitrag des Brennstoffzellengeschäftes für industrielle Anwendungen in Nordamerika positiv auf das Segmentwachstum aus. Der Umsatz mit Brennstoffzellenlösungen im Endkundenmarkt für private Anwendungen blieb annährend auf dem Niveau des Vorjahres, während der Umsatz für Anwendungen im Endkundenmarkt für öffentliche Sicherheit, der den geringsten Anteil am Segmentumsatz ausmachte, stark zurückging. Ein wesentlicher Grund hierfür ist der in der Regel von Projektgeschäften geprägte Markt im Bereich öffentliche Sicherheit, mit wenigen Großprojekten, deren zeitliche Vergabe und Auslieferung eine wesentliche Auswirkung auf den jährlichen Umsatz in diesem Markt hat.

Die Umsatzerlöse im Segment Clean Power Management stiegen laut vorläufigen Berechnungen um 26,1 % auf TEUR 27.597 (2021: TEUR 21.892). Das Wachstum beruhte hauptsächlich auf einer sich erholenden Nachfrage bei Bestands- und Neukunden.

Auftragseingang und Auftragsbestand

Die Auftragseingänge erhöhten sich im Berichtsjahr deutlich auf TEUR 127.195 (2021: TEUR 89.087). Entsprechend stieg der Auftragsbestand des Konzerns stichtagsbezogen zum 31. Dezember 2022 auf TEUR 74.176 (31. Dezember 2021: TEUR 30.551).

Prognose 2023

Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung im Jahr 2022 mit erneut historischen Bestmarken in einem herausfordernden Umfeld sowie der anhaltenden Auftragsdynamik geht der Vorstand davon aus, dass auch das Jahr 2023 von einem starken Wachstum geprägt sein wird. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein konsolidierter Umsatz in einer Spanne von EUR 103 Mio. bis EUR 111 Mio. erwartet.

Ergebnisseitig plant der Vorstand weiterhin konservativ und rechnet mit einem bereinigten EBITDA in einer Bandbreite von EUR 8,9 Mio. bis EUR 14,1 Mio. und einem bereinigten EBIT von EUR 3,4 Mio. bis EUR 8,6 Mio. Diese Planung berücksichtigt die notwendigen Wachstumsinvestitionen in die weiteren Ausweitungen der Produktionskapazitäten in Deutschland, die Finalisierung der neuen Produktionslinie in Rumänien, den Aufbau einer eigenen Präsenz in Indien und den USA sowie die Erweiterung der Technologiebasis bei Kernkomponenten und im Bereich Wasserstoff. Des Weiteren berücksichtigt SFC Energy die Unsicherheiten im gesamtwirtschaftlichen Umfeld.

Detaillierte Finanzinformationen

Die in dieser Mitteilung bekannt gegebenen Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 wird die SFC Energy AG mit dem Geschäftsbericht 2022 am 30. März 2023 veröffentlichen.

Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

SFC Energy IR Kontakt:

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com

SFC Energy Pressekontakt:

Marc Bächle

Tel. +49 89 125 09 03-32

Email: pr@sfc.com

Web: sfc.com

