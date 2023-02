Geht es um China, schlug US-Präsident Biden im Vergleich zu seinem Vorgänger gemässigtere Töne an. Die «Ballonaffäre» wird eine neue kleine Eiszeit einläuten.Von Robert Jakob Geht es um China, schlug US-Präsident Biden im Vergleich zu seinem Vorgänger gemässigtere Töne an. Die «Ballonaffäre» wird eine neue kleine Eiszeit einläuten. In der Sache statt im wachsweichen Wording dürfte es bald härter zugehen. China liess durch seinen Vizeaussenminister Xie Feng verlauten, die Regierung wolle nach dem «Abschuss» «die legitimen Rechte und Interessen...

Den vollständigen Artikel lesen ...