DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KNORR-BREMSE - Der neue Chef der Knorr-Bremse, Marc Llistosella, will den Zulieferkonzern "zu alter Stärke zurückführen". Im Interview mit dem Handelsblatt kündigte er an, zu diesem Zweck die Struktur des auf LKW- und Zugbremsen ausgerichteten Konzerns zu überprüfen. Dass Knorr-Bremse sich auf diese beiden Sparten spezialisiert habe, "war eine von Thieles genialen Ideen", sagt Llistosella mit Blick auf den 2021 verstorbenen Firmengründer und Mehrheitsaktionär. "Aber ich will keine Denkverbote, wir müssen alle Karten auf den Tisch legen. Und dann schauen wir, was unternehmerisch Sinn macht". Eine Möglichkeit könnten virtuelle Börsengänge sein, wie sie VW-Chef Oliver Blume für die Einzelmarken des Wolfsburger Autokonzerns ins Spiel gebracht hat, sagte Llistosella. (Handelsblatt)

NORMA - Der Verbindungstechnik-Spezialist ist Kreisen zufolge ins Visier von Übernahmeinteressenten geraten. Das Unternehmen habe in den vergangenen Monaten etliche Angebote ausgeschlagen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zu den Interessenten hätten unter anderem Carlyle , PAI Partners und Triton gehört. (Handelsblatt)

HERAEUS - Der weltweit aktive Technologiekonzern Heraeus holt sich frischen Wind ins Haus. Das vor allem als Edelmetallspezialist bekannte Familienunternehmen steigt beim Berliner KI-Startup Smart Steel Technologies (SST) ein. "Wir sind der größte Anteilseigner mit etwa 47 Prozent", sagt Firmenchef Jan Rinnert. Es gebe auch die Option, die Beteiligung schrittweise weiter auszubauen und die Mehrheit zu übernehmen. SST bietet auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Softwarelösungen für die Optimierung von Prozessen in der Stahlindustrie an. (Handelsblatt)

BC PARTNERS - Der Finanzinvestor BC Partners hat einen neuen Deutschlandchef. Maximilian Kastka ist auf Christian Mogge gefolgt, der das Private-Equity-Haus verlassen hat. Entsprechende Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus der Branche bestätigte ein Sprecher auf Anfrage. BC Partners mit Wurzeln in London und Hamburg hält in Deutschland unter anderem den Wirkstoffhersteller Aenova. Prominente Unternehmen aus der Vergangenheit waren zum Beispiel der Ablesekonzern Techem, der Badarmaturenhersteller Grohe und der Chemikalienhändler Brenntag. (FAZ)

ENBW - Andreas Schell, neuer Chef des Energiekonzerns EnBW, hält garantierte Renditen für das Gelingen der Energiewende für nötig. "Am unteren Ende" müssten diese Renditen garantiert werden, "damit sichergestellt ist, dass die Investitionen kommen", sagte der Manager. "Ich sehe eine gewisse Skepsis von internationalen Investoren gegenüber dem deutschen Strommarkt." Die Aussagen aus der Politik würde sehr aufmerksam registriert. "Wir brauchen dieses Kapital aber dringend, um die Energiewende zu schaffen." (FAZ)

WEFOX - Sieben Monate nach Abschluss einer 400 Millionen Dollar schweren Finanzierungsrunde hat das Berliner Insurtech Wefox Finanzkreisen zufolge weitere 55 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt. Die Unternehmensbewertung sei dabei mit 4,5 Milliarden Dollar stabil geblieben, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Formal gelte die Kapitalaufnahme als Erweiterung der Finanzierungsrunde aus dem Sommer 2022. (Handelsblatt)

AMAZON - Amazon-Chef Andy Jassy hat versprochen, das angeschlagene Lebensmittelgeschäft des Unternehmens weiter voranzutreiben, obwohl es kürzlich angekündigt hatte, seine Wachstumspläne auf Eis zu legen. Gegenüber der Financial Times erklärte Jassy, dass der E-Commerce-Konzern bereit sei, "groß" in den stationären Handel einzusteigen, und machte einen Mangel an "Normalität" während der Pandemie für eine Reihe von Stolperern verantwortlich. (Finanical Times)

CITIGROUP - Die Citigroup steht kurz vor dem Verkauf ihrer mexikanischen Privatkundenbank Banamex, der einen Wert von bis zu 8 Milliarden US-Dollar haben könnte, obwohl die Einmischung der Regierung potenzielle Bieter abschreckt und den Preis drückt. Der Milliardär German Larrea, dem das größte mexikanische Bergbauunternehmen Grupo Mexico gehört, führt nach Angaben von drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen exklusive Gespräche über den Kauf von Banamex. (Financial Times)

ROTHSCHILD - Die Rothschild-Familie hat einige der reichsten Familien Europas, darunter die Milliardärsbrüder, die hinter dem Luxuskonzern Chanel stehen, für die Privatisierung der französisch-britischen Investmentbank gewonnen, die mit 3,7 Milliarden Euro zu den bekanntesten Namen der globalen Finanzwelt gehört. Concordia, die Holdinggruppe der Rothschilds, die die Bank kontrolliert, teilte gestern mit, dass vier Industriedynastien sie bei einem Buyout von Minderheitsinvestoren begleiten und langfristige Anteilseigner an einem Unternehmen werden, das globale Beratung, Merchant Banking sowie Asset und Wealth Management umfasst. (Financial Times)

