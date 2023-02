Am deutschen Aktienmarkt warten die Anleger am Dienstag auf US-Inflationsdaten an Nachmittag. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen rund zwei Stunden vor dem Handelsstart nahezu unverändert auf 15.395 Punkte. Nach einem verhaltenen Start hatte der DAX zum Wochenstart im Sog fallender Gaspreise letztlich moderat zugelegt, echte Kauflaune war aber nicht aufgekommen.Damit blieb der Index in seiner jüngsten Spanne zwischen etwa 15.300 und rund 15.500 Punkten, aus der er vergangene Woche nur kurz den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...