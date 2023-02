DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHLANDTICKET - Die Bundesländer wollen den Preis für das 49-Euro-Ticket im Nah- und Regionalverkehr womöglich bereits im kommenden Jahr anheben. Das geht aus einem Änderungsantrag der Bundesländer zu dem Gesetzentwurf des Bundes hervor, der an diesem Mittwoch erstmals im Verkehrsausschuss des Bundesrates beraten wird. Demnach fordern die Bundesländer, in das Regionalsierungesetz den Passus einzufügen: "Der Preis wird in Abstimmung von Bund und Ländern jährlich festgeschrieben." Der Antrag liegt dem Handelsblatt vor. (Handelsblatt)

STREIK - Im Tarifkampf plant die Gewerkschaft Verdi Warnstreiks an Flughäfen. Schon in dieser Woche könnte die Gewerkschaft zu eintägigen Arbeitsniederlegungen aufrufen, schreibt Bild unter Berufung auf informierte Kreise. Im Gespräch sind demnach Warnstreiks des Bodenpersonals unter anderem in Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg. Ein Verdi-Sprecher sagte: "Bei unseren Streiks in den laufenden Tarifverhandlungen denken wir auch über die Einbeziehung von Flughäfen nach. Dazu befinden wir uns in Diskussionen und Abstimmungen. Wir werden über Streiks wie immer rechtzeitig informieren." (Bild)

SOLARINDUSTRIE - China überarbeitet eine Liste mit Technologien, deren Export genehmigungspflichtig sein soll. Dabei geht es auch um Prozesse für die Herstellung von Solarzellen. Experten befürchten, dass Peking seine Dominanz auf diesem Gebiet ausspielen will - möglicherweise als Reaktion auf Exportverbote der US-Regierung und auf Versuche anderer Länder, Solarindustrien aufzubauen und sich von China unabhängiger zu machen. (Süddeutsche Zeitung)

