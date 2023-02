DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Delivery Hero hat Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 1 Milliarde Euro am Markt platziert. Es handele sich um nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit Februar 2030, teilte der Liefer-Konzern mit. Sie seien in einer Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren in bestimmten Jurisdiktionen platziert worden. Die Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen. Delivery Hero erzielt durch die Transaktion einen Bruttoemissionserlös von 1 Milliarde Euro. Dieser soll zur Finanzierung des genannten gleichzeitig angekündigten Rückkaufangebots ausstehender Wandelschuldverschreibungen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Das Rückkaufangebot werde am 14. Februar um 8:00 Uhr beginnen und um 17:30 Uhr enden. Die Wandelschuldverschreibungen werden laut Mitteilung zu 100 Prozent ihres Nennbetrags begeben und mit einem Kupon von 3,25 Prozent jährlich verzinst, der halbjährlich zu zahlen ist. Sie sind anfänglich in rund 17.316.017 neue oder bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien von Delivery Hero wandelbar. Der anfängliche Wandlungspreis von 57,75 Euro entspricht laut Mitteilung einer Wandlungsprämie von 40,0 Prozent auf den Referenzpreis von 41,25 Euro. Die Wandelschuldverschreibungen sollen voraussichtlich am oder um den 21. Februar begeben werden, sie sollen direkt danach in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden. Inhaber der Wandelschuldverschreibungen sind berechtigt, eine vorzeitige Rückzahlung ihrer Anleihen zum 21. August 2028 zu verlangen. Gleichzeitig teilte Delivery Hero mit, dass eine Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft für die Investoren der Wandelschuldverschreibungen durchgeführt wurde, um das Marktrisiko eines Investments in diese abzusichern. Der Platzierungspreis wurde im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt. Der Gesellschaft werden keine Erlöse aus dem Angebot bestehender Aktien zufließen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

MTU AERO ENGINES (08:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum vierten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22 ggVj Zahl 4Q21 Umsatz 1.584 +34% 21 1.180 EBIT bereinigt 188 +17% 21 161 EBIT-Marge bereinigt 11,9 -- -- 13,6 Ergebnis nach Steuern bereinigt 148 +21% 21 122 Ergebnis je Aktie bereinigt 2,67 +17% 21 2,28 Free Cashflow 91 +160% 21 35

Weitere Termine:

07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz; 11:00 PK)

07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK; 11:00 HV)

07:00 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK; ab 11:00 Kapitalmarkttag)

07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Jahresumsatz

07:10 DE/Norma Group SE, Jahresergebnis

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SFC Energy AG, Jahresergebnis

08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Jahresergebnis (09:30 PK)

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

17:50 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis

19:00 AT/Telekom Austria AG, Jahresergebnis

22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Vitesco Technologies Group, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 07:30 Arbeitslosenquote 4Q PROGNOSE: 7,3% 3. Quartal: 7,3% - GB 08:00 Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +19.700 Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,7% - EU 11:00 BIP (2. Veröffentlichung) 4Q Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,9% gg Vj 1. Veröff: +0,1% gg Vq/+1,9% gg Vj 3. Quartal: +0,3% gg Vq/+2,3% gg Vj - US 14:30 Realeinkommen Januar 14:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+6,2% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+6,5% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,7% gg Vj 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.438,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.145,00 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 12.532,50 -0,1% Nikkei-225 27.602,77 +0,6% Schanghai-Composite 3.286,25 +0,1% Hang-Seng-Index 21.112,99 -0,2% +/- Ticks Bund -Future 136,15 +6 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 15.397,34 +0,6% DAX-Future 15.468,00 +0,7% XDAX 15.435,08 +0,7% MDAX 28.509,10 +0,4% TecDAX 3.268,71 +0,7% EuroStoxx50 4.241,36 +1,0% Stoxx50 3.934,03 +1,0% Dow-Jones 34.245,93 +1,1% S&P-500-Index 4.137,29 +1,1% Nasdaq-Comp. 11.891,79 +1,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,09% +9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte dürften sich zum Handelsstart am Dienstag zunächst in Zurückhaltung üben. Die US-Inflationsdaten für Januar, die um 14:30 Uhr anstehen, haben Sprengkraft. Sowohl für die Aktienmärkte, aber auch für die Anleihen wie auch für die Währungsseite. Die Investoren dürften sich auf das Event vorbereitet haben, was an den zuletzt gestiegenen Prämien am Optionsmarkt abzulesen ist. Die Berichtssaison nimmt nach einem Tag Pause wieder Fahrt auf. Mit Besorgnis wird zudem vermerkt, dass Russland wohl eine Großoffensive im Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat. Mit Verwunderung wird dagegen auf die Regierungsbildung nach der Berlin-Wahl geschaut.

Rückblick: Nach dem Rücksetzer am Freitag ist es an den europäischen Aktienmärkten am Montag wieder nach oben gegangen. Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Marktteilnehmer warteten bereits auf die US-Inflationsdaten am Dienstagnachmittag und ihren Einfluss auf die Zinserwartungen. Stützend wirkte, dass die EU-Kommission ihre Wachstumsprognose für den Euroraum im laufenden Jahr angehoben hat und nicht damit rechnet, dass die Wirtschaft in eine Rezession fallen wird. Für die Aktie des Telekommunikationsdienstleisters Vodafone ging es um 2,1 Prozent nach oben, nachdem das US-Medienunternehmen Liberty Global gemeldet hatte, dass es sich mit 4,9 Prozent beteiligt habe.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Airbus (+1,7%) profitierten von einem Großauftrag der Air India, der sich über zwei Jahrzehnte strecken dürfte, wie die UBS anmerkte. Fraport stiegen nach den Verkehrszahlen für Januar um 0,5 Prozent. Vor allem, dass die Passagierzahlen noch immer 21,3 Prozent unter dem Vor-Corona-Jahr 2019 lägen, werfe angesichts der wiedererwachten Reiselust Fragen auf. Ein Händler wies auf den gleichzeitigen Rückgang im Cargo-Bereich von 18,8 Prozent zum Vorjahr hin. Befesa fielen um 3,6 Prozent. Morgan Stanley nahm die Aktien des Recycling-Unternehmens auf "Equalweight" von "Overweight" herunter. Siltronic litten mit einem Abschlag um 5,9 Prozent unter einer Abstufung durch Berenberg auf "Hold". Die hohen Lagerbestände brächten Risiken für die kurzfristigen Erträge von Siltronic mit sich, so die Analysten.

XETRA-NACHBÖRSE

Delivery Hero wurden 3,5 Prozent tiefer getaxt. Der Essenslieferant will über die Ausgabe einer Wandelanleihe brutto 1 Milliarde Euro erlösen. 2 Prozent schwächer wurden Pfeiffer Vacuum gehandelt. Der Vakuumpumpenhersteller hatte 2022 ein Rekordumsatz verbucht, das operative Ergebnis fiel aber niedriger als ursprünglich erwartet aus. Bei Norma ging es 4 Prozent höher. Hier wurde ein Übernahmegebot abgelehnt. "Anleger hoffen nun auf ein höheres Gebot", sagte der Marktteilnehmer.

USA - AKTIEN

Fest - An den US-Börsen hat Optimismus im Hinblick auf die Geldpolitik geherrscht. Denn die Kurse stiegen vor den vielbeachteten US-Verbraucherpreisen am Dienstag. Ökonomen rechnen mit einer Verlangsamung des Preisauftriebs im Januar. Der erwartete Rückgang der Inflation dämpfte die Zinserhöhungssorgen und stützte die Wall Street. Blue Apron sackten um 7,9 Prozent ab. Das Unternehmen plant den Verkauf von Aktien im Wert von bis zu 70 Millionen Dollar. Microsoft stiegen dagegen um 4,3 Prozent - gestützt durch einen positiven Kommentar durch Morgan Stanley. Citigroup zogen um 1,8 Prozent an - nach einem Bericht über den anstehenden Verkauf der mexikanischen Tochter. Um 3 Prozent aufwärts ging es mit Meta Platforms. Die Facebook-Mutter bereite den Abbau weiterer Arbeitsplätze vor, berichtete die FT. Henry Schein legten um 3,2 Prozent zu. Das Unternehmen hatte einen Aktienrückkauf angekündigt. Fastly haussierten um 27,7 Prozent - Bank of America riet zum Einstieg. Fidelity National Information Services stürzten um 13,8 Prozent ab, die Gesellschaft plant die Ausgliederung des Worldpay-Handelsgeschäfts. Damit würde eine milliardenschwere Übernahme aus dem Jahr 2019 rückgängig gemacht.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,55 +4,3 4,51 12,9 5 Jahre 3,92 -0,5 3,93 -7,5 7 Jahre 3,83 -2,7 3,85 -14,4 10 Jahre 3,71 -2,9 3,74 -17,3 30 Jahre 3,78 -4,1 3,82 -19,1

Am Anleihemarkt stiegen bis auf die Kurzläufer die Notierungen. Die tendenziell gefallenden Renditen zeugten von der Hoffnung auf einen Rückgang der Inflation, hieß es.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0736 +0,1% 1,0725 1,0716 +0,3% EUR/JPY 141,66 -0,2% 142,00 142,30 +0,9% EUR/CHF 0,9856 -0,1% 1,0875 0,9873 -0,4% EUR/GBP 0,8844 +0,1% 0,8837 0,8836 -0,1% USD/JPY 131,96 -0,3% 132,41 132,78 +0,6% GBP/USD 1,2138 +0,0% 1,2136 1,2129 +0,4% USD/CNH 6,8237 +0,0% 6,8235 6,8294 -1,5% Bitcoin BTC/USD 21.767,68 +0,5% 21.652,33 21.645,66 +31,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar verlor vor den Verbraucherpreisdaten 0,3 Prozent. Sollte die Inflationsrate niedriger als erwartet ausfallen, dürfte dies die US-Währung aber nur vorübergehend belasten, meint die Commerzbank. Erst wenn mehrere Konjunkturdaten zeigten, dass die bisher vorgenommenen Zinserhöhungen der US-Notenbank eine ausgeprägte Wirtschaftsschwäche verursacht hätten, sei mit einer nachhaltigen Abwertung des Dollar zu rechnen.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,55 80,14 -0,7% -0,59 -1,1% Brent/ICE 86,23 86,61 -0,4% -0,38 +0,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben leicht nach. Sollten die Preisdaten für weitere Zinserhöhungen sprechen, könnte das Konjunktursorgen und die Furcht vor einer sinkenden Nachfrage befeuern, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.860,00 1.853,60 +0,3% +6,40 +2,0% Silber (Spot) 21,95 22,03 -0,4% -0,08 -8,4% Platin (Spot) 958,45 958,00 +0,0% +0,45 -10,3% Kupfer-Future 4,06 4,06 +0,1% +0,00 +6,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2022 dank einer Belebung des Tourismus wieder leicht gewachsen. Das langsame Tempo der Erholung deutet nach Einschätzung von Analysten aber darauf hin, dass das Land noch immer geldpolitische Anreize benötigt. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt wuchs in den drei Monaten Oktober bis Dezember um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Auf Jahresbasis lag das Wirtschaftswachstum bei 0,6 Prozent. Für das gesamte Jahr 2022 lag das reale Wachstum bei 1,1 Prozent. Die Wirtschaft ist damit aber immer noch etwas kleiner als in den Jahren 2017 bis 2019 vor der Covid-19-Pandemie, da sie im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie stark geschrumpft war.

BANK OF JAPAN

Die japanische Regierung hat am Dienstag Kazuo Ueda zum Chef der Bank of Japan (BoJ) ernannt. Bereits am Freitag hatte eine mit der Ernennung vertraute Person und der Sender NHK berichtet, dass Kazuo Ueda, der von 1998 bis 2005 im Vorstand der BoJ tätig war, als nächsten Gouverneur nominiert werden soll. Der 71-jährige Ueda wird damit die Nachfolge von Haruhiko Kuroda antreten. Als Mitglied des Direktoriums der BoJ war Ueda als Befürworter der Nullzinspolitik der Zentralbank bekannt, die 1999 eingeführt wurde und in abgewandelter Form noch heute gilt.

POLITIK USA

US-Präsident Joe Biden will offenbar die stellvertretende Vorsitzende der Notenbank Fed, Lael Brainard, auf den Posten der Direktorin des Nationalen Wirtschaftsrates (NEC) berufen. Es werde erwartet, dass Biden ihre Ernennung noch diese Woche bekannt gebe, sagten mit der Situation vertraute Personen.

BILFINGER

will als Spezialist für Effizienz und Nachhaltigkeit schon in drei vier Jahren operative Margen von 6 bis 7 Prozent erzielen. Zugleich soll der Umsatz um durchschnittlich 4 bis 5 Prozent pro Jahr wachsen und damit stärker als der Markt, wie der Dienstleister vor seinem Kapitalmarkttag mitteilte. 80 Prozent der Umsätze sollen künftig aus dem Service kommen - zuletzt lag die Quote bei 65 Prozent.

CECONOMY

hält nach dem ersten Geschäftsquartal das optimistischere Szenario für das Gesamtjahr für wahrscheinlicher, demzufolge der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes EBIT) deutlich und der Umsatz leicht zum Vorjahr steigen soll. Im wichtigen ersten Geschäftsquartal per Ende Dezember hat der Konzern den Umsatz leicht gesteigert, operativ aber weniger verdient. Gründe seien vor allem inflationsbedingte Kostensteigerungen, durch striktes Kostenmanagement sei es jedoch gelungen, einen Teil davon zu kompensieren.

CECONOMY

hat sein schwedisches Geschäft Mediamarkt Schweden mit 29 Märkten und 1.300 Mitarbeitenden an den Elektronik-Handelskonzern Power International veräußert. Die Transaktion werde voraussichtlich im laufenden Geschäftsjahr bei Ceconomy zu einer Einmalbelastung in Höhe eines "mittleren zweistelligen Millionen Euro-Betrags" führen. Auf das prognoserelevante Gewinnziel, den bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT), werde die Transaktion keinen Einfluss haben, so Ceconomy.

PFEIFFER VACUUM

hat im Geschäftsjahr 2022 das Betriebsergebnis deutlicher als den Umsatz gesteigert, das selbst gesteckte Margenziel aber dennoch verfehlt. Gemäß vorläufiger Geschäftszahlen wurde ein Rekordumsatz verbucht, das operative Ergebnis fiel aber niedriger als ursprünglich erwartet aus. Der Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2022 stieg auf 916,7 (Vorjahr 771,4) Millionen Euro - die bisherige Prognose hatte auf 900 Millionen Euro gelautet. Das Betriebsergebnis auf EBIT-Basis kletterte auf 119,4 (Vj. 93,1) Millionen Euro. Die EBIT-Marge lag bei 13,0 (Vj. 12,1) % und damit unter der zuletzt kommunizierten Erwartung von um 14 Prozent. Der Auftragseingang zog um 14,4 Prozent an und erreichte mit 1.103,2 (Vj. 964,3) Millionen Euro ebenfalls Rekordniveau.

SGL CARBON

muss für die Zeit nach der nächsten Hauptversammlung die Spitze des Kontrollgremiums neu besetzen. Aufsichtsratschefin und Großaktionärin Susanne Klatten legt ihr Mandat mit Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 9. Mai 2023 aus persönlichen Gründen nieder. Sie scheidet damit vor Ablauf ihrer Amtszeit aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft aus, wie SGL mitteilte. Ihr Engagement als Hauptanteilseignerin der SGL Carbon bleibt von ihrer Entscheidung, aus dem Aufsichtsrat auszuscheiden, unberührt.

TALANX

schließt über ihre Europa-Gruppe eine exklusive Bancassurance-Vereinbarung über zehn Jahre mit der polnischen Bank Millennium. Im Rahmen der Transaktion erwirbt die Europa-Gruppe 80 Prozent der Anteile eines Unternehmens der Bank für den Vertrieb von Biometrie- und Nicht-Kfz-Produkten, wie der deutsche Versicherungskonzern mitteilte. Mit der Kooperation baut Talanx seine Position in Polen aus.

THYSSENKRUPP

hat zum Jahresauftakt 2022/23 wie erwartet die sinkenden Materialpreise im Werkstoffhandel zu spüren bekommen. Finanzvorstand Klaus Keysberg bestätigte die im November ausgegebene Jahresprognose, die unter anderem einen Rückgang des bereinigten EBIT von 2,1 Milliarden Euro im Vorjahr auf einen mittleren bis hohen dreistelligen Millionenwert vorsieht sowie einen mindestens ausgeglichenen Free Cashflow vor Portfolioeffekten. Im Folgenden die vom Unternehmen genannten Ergebnisse für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

=== 1. QUARTAL 1Q22/23 ggVj 1Q22/23 ggVj 1Q21/22 Auftragseingang 9.177 -12% -- -- 10.398 Umsatz 9.018 -0,1% 9.063 +0,4% 9.023 EBIT bereinigt 254 -33% 175 -54% 378 EBIT-Marge bereinigt 2,8 -- 1,9 -- 4,2 Ergebnis nach Steuern/Dritten 75 -29% -- -- 106 Ergebnis je Aktie 0,12 -29% -- -- 0,17 Free Cashflow vor M&A -365 -- -424 -- -858 ===

TUI

hat im ersten Geschäftsquartal 2022/23 den Umsatz kräftig gesteigert und den operativen Verlust fast halbiert. Nahezu alle Bereiche trugen zu Ergebnisverbesserung bei, insbesondere aber das Hotel- und Resortgeschäft, dessen Ergebnis das dritte Quartal in Folge über Vorkrisenniveau lag. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern.

MICHELIN

hat im vergangenen Jahr dank deutlich höherer Erlöse mehr verdient als im Vorjahr. Im Jahr 2022 legte der Gewinn auf 2,01 Milliarden Euro zu von 1,85 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Umsatz kletterte dank höherer Preise um ein Fünftel auf 28,6 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit einem Gewinn von 2,10 Milliarden Euro und einem Umsatz von 28,2 Milliarden Euro gerechnet.

VODAFONE

Liberty Global hat einen Anteil von 4,9 Prozent an der Vodafone Group plc übernommen, wie der US-Medienkonzern mitteilte. Liberty strebt keinen Sitz im Verwaltungsrat von Vodafone an und hat keine Absicht, ein Übernahmeangebot für den Konzern zu unterbreiten.

