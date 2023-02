Am Dienstag richten sich die Blicke an den Finanzmärkten auf Inflationszahlen aus den USA. Am Nachmittag wird die Regierung Daten für Januar veröffentlichen.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag seine Kursgewinne vom Vortag noch etwas ausbauen können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0737 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend (1,0717). Zum Wochenstart war der Euro zunächst auf einen einmonatigen Tiefstand gefallen, im Tagesverlauf legte er aber zu. Auch der Franken legte zum US-Dollar etwas zu. Das USD/CHF-Paar wurde am Morgen bei...

