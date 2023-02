Die über Nordamerika abgeschossenen Flugobjekte stehen nach Angaben der US-Regierung nicht in Zusammenhang mit Ausserirdischen. Zu dieser Klarstellung fühlte sich das Weisse Haus am Montag veranlasst.Washington - Die über Nordamerika abgeschossenen Flugobjekte stehen nach Angaben der US-Regierung nicht in Zusammenhang mit Ausserirdischen. Zu dieser Klarstellung fühlte sich das Weisse Haus in Washington am Montag (Ortszeit) veranlasst. «Es gibt keinen Hinweis auf Aliens oder ausserirdische Aktivitäten bei diesen jüngsten Abschussaktionen», sagte Sprecherin Karine Jean-Pierre.

