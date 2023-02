Das Instrument W9C CA21037X1006 CONSTELLATION SOFTWARE EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.02.2023 und ex Kapitalmassnahme am 15.02.2023

The instrument W9C CA21037X1006 CONSTELLATION SOFTWARE EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.02.2023 and ex capital adjustment on 15.02.2023

