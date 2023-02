DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Die japanische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2022 dank einer Belebung des Tourismus leicht gewachsen. Das langsame Tempo der Erholung deutet nach Einschätzung von Analysten aber darauf hin, dass das Land noch immer geldpolitische Anreize benötigt. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt nach den USA und China wuchs um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Ökonomen hatten mit 0,4 Prozent mehr erwartet. Auf Jahresbasis lag das Wirtschaftswachstum bei 0,6 Prozent. Für das gesamte Jahr 2022 lag das reale Wachstum bei 1,1 Prozent. Die Wirtschaft ist damit aber immer noch etwas kleiner als in den Jahren 2017 bis 2019 vor der Covid-19-Pandemie, da sie im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie stark geschrumpft war. Ökonomen erwarten, dass die Wirtschaft im laufenden Quartal weiter wachsen wird, weil Japan bei der Lockerung der pandemiebedingten Beschränkungen und der Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit zu den USA und anderen Ländern aufholt. Nach Einschätzung einiger Ökonomen fehlt es dem Aufschwung aber noch an Schwung, was darauf hindeutet, dass die Bank of Japan auch unter einem neuen Gouverneur an ihrer lockeren Politik festhalten muss.

Die japanische Regierung hat Kazuo Ueda zum Chef der Bank of Japan (BoJ) ernannt. Bereits am Freitag hatte eine mit der Ernennung vertraute Person und der Sender NHK berichtet, dass Kazuo Ueda, ein ehemaliger Professor der Universität Tokio, der von 1998 bis 2005 im Vorstand der BoJ tätig war, als nächsten Gouverneur nominiert werden soll. Der 71-jährige Ueda wird damit im April die Nachfolge von Haruhiko Kuroda antreten. Als Mitglied des Direktoriums der BoJ war Ueda als Befürworter der Nullzinspolitik der Zentralbank bekannt, die 1999 eingeführt wurde und in abgewandelter Form noch heute gilt. Als Wissenschaftler befürwortete er aggressive Maßnahmen der Zentralbank, um Japans chronischen Nachfragemangel zu beheben.

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 4Q

- US 14:30 Realeinkommen Januar 14:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+6,2% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+6,5% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,7% gg Vj

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.144,50 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.531,50 -0,1% Nikkei-225 27.602,77 +0,6% Hang-Seng-Index 21.125,61 -0,2% Kospi 2.465,64 +0,5% Shanghai-Composite 3.289,10 +0,2% S&P/ASX 200 7.430,90 +0,2%

Freundlich - Gestützt von einer festen Tendenz an der Wall Street zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte mit kleinen Gewinnen. An der Wall Street hatten Hoffnungen auf günstig ausfallende Inflationsdaten im späteren Verlauf an diesem Dienstag für Kauflaune gesorgt. Im Vorfeld der Daten lehnen sich die Akteure in Ostasien nicht allzuweit aus dem Fenster. Zu den Favoriten gehören in der gesamten Region Aktien aus dem Technologiebereich, nachdem diese schon in den USA am besten gelaufen waren. in Tokio stützt, dass die japanische Regierung nun offiziell den als Befürworter einer Nullzinspolitik geltenden Kazuo Ueda zum neuen Chef der Bank of Japan ernannt hat. Unter den Einzelwerten in Tokio steigen Suntory Beverage & Food um 6,3 Prozent nach einem um 20 Prozent gesteigerten Nettogewinn 2022. Recruit Holdings verlieren dagegen über 5 Prozent. Hier hat das Quartalsergebnis die Analystenerwartung verfehlt. Wuxi Biologics kommen in Hongkong um 3 Prozent zurück. Auch hier erreichten die präsentierten Ergebnisse trotz deutlicher Zuwächse die Erwartungen des Marktes nicht.

US-NACHBÖRSE

Avis Budget reagierten einem Kursplus von 4,1 Prozent auf die Vorlage von Geschäftszahlen. Der Autovermieter profitierte von der nach der Pandemie wieder zugenommenen Reisetätigkeit und übertraf die Erwartungen des Marktes, beim bereinigten Gewinn deutlich. Einen Satz um über 16 Prozent machten Palantir Technologies - ebenfalls nach besser als gedacht ausgefallenen Geschäftszahlen, wobei der Gewinn knapp positiv ausfiel. Dazu kündigte der Experte für Datenanalysesoftware an, auch 2023 schwarze Zahlen zu schreiben. Ähnlich bei Cadence Design Systems (+2,9%). Der Experte für Elektronik-Design hatte über den Erwartungen ausgefallene Viertquartalszahlen genannt und kam auch mit dem Ausblick gut an. Besser als gedacht fielen auch die Quartalszahlen des Netzinfrastrukturunternehmens Arista Networks (+1,1%) aus. Die Restaurantkette Denny's (+3,0%) hatte für das vierte Quartal einen 12-prozentigen Umsatzanstieg gemeldet und für 2023 ein flächenbereinigtes Wachstum von 3 bis 6 Prozent in Aussicht gestellt. Der Hersteller von Haushaltsrobotern IRobot (-0,8%) enttäuschte mit seinen Zahlen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.245,93 +1,1% 376,66 +3,3% S&P-500 4.137,29 +1,1% 46,83 +7,8% Nasdaq-Comp. 11.891,79 +1,5% 173,67 +13,6% Nasdaq-100 12.502,31 +1,6% 197,40 +14,3% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 772 Mio 854 Mio Gewinner 2.336 1.611 Verlierer 735 1.460 unverändert 116 114

Fest - Nach der jüngsten Verlustserie gab nun Optimismus im Hinblick auf die US-Geldpolitik die Richtung vor. Die Kurse stiegen vor den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisen für Januar am Dienstag. Der von Ökonomen erwartete Rückgang der Inflation dämpfte Zinserhöhungssorgen, auch wenn aus Kreisen der US-Notenbank zuletzt eher falkenhafre Kommentare zu hören waren, die sich vielfach nicht mit den Markthoffnungen decken. Blue Apron sackten um 7,9 Prozent ab. Das Unternehmen plant den Verkauf von Aktien im Wert von bis zu 70 Millionen Dollar. Microsoft stiegen um 4,3 Prozent, gestützt von einem positiven Kommentar von Morgan Stanley. Bei Citigroup (+1,8%) trieb ein Bericht über den anstehenden Verkauf der mexikanischen Tochter. Um 3 Prozent aufwärts ging es mit Meta Platforms. Die Facebook-Mutter bereite den Abbau weiterer Arbeitsplätze vor, berichtete die "FT". Fastly haussierten um 27,7 Prozent, nachdem die Bank of America zum Einstieg bei der Aktie des Cloud-Computing-Dienstanbieters geraten hatte.

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,55 +4,3 4,51 12,9 5 Jahre 3,92 -0,5 3,93 -7,5 7 Jahre 3,83 -2,7 3,85 -14,4 10 Jahre 3,71 -2,9 3,74 -17,3 30 Jahre 3,78 -4,1 3,82 -19,1

Am Anleihemarkt stiegen die Kurse, nur die Kurzläufer machten im Vorfeld der für die nächsten Zinsmaßnahmen der US-Notenbank wichtigen Preisdaten am Dienstag eine deutliche Ausnahme. Die überwiegend gefallenen Renditen zeugten von der Hoffnung auf einen Rückgang der Inflation, hieß es dessen ungeachtet.

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0742 +0,2% 1,0725 1,0683 +0,4% EUR/JPY 141,71 -0,2% 142,00 141,22 +1,0% EUR/GBP 0,8846 +0,1% 0,8837 0,8859 -0,0% GBP/USD 1,2144 +0,1% 1,2136 1,2058 +0,4% USD/JPY 131,91 -0,4% 132,41 132,21 +0,6% USD/KRW 1.268,24 -0,4% 1.273,31 1.276,13 +0,5% USD/CNY 6,8169 -0,1% 6,8231 6,8272 -1,2% USD/CNH 6,8229 -0,0% 6,8235 6,8352 -1,5% USD/HKD 7,8498 -0,0% 7,8500 7,8500 +0,5% AUD/USD 0,6970 +0,1% 0,6966 0,6917 +2,3% NZD/USD 0,6340 -0,3% 0,6356 0,6321 -0,2% Bitcoin BTC/USD 21.763,29 +0,5% 21.652,33 21.878,56 +31,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab im US-Handel nach, der Dollarindex verlor 0,3 Prozent. Sollten die am Dienstag zur Veröffentlichung anstehenden US-Verbraucherpreise für Januar niedriger als erwartet ausfallen, dürfte dies die US-Währung nur vorübergehend belasten, hieß es in einem Ausblick der Commerzbank. Erst wenn mehrere Konjunkturdaten zeigen sollten, dass die bisher vorgenommenen Zinserhöhungen eine ausgeprägte Wirtschaftsschwäche verursacht hätten, sei mit einer nachhaltigen Dollarschwäche zu rechnen. Am frühen Dienstag gibt der Dollar noch etwas weiter nach, während sich der Yen nach seinen jüngsten Verlusten etwas erholen kann. Nach den kusrbelastenden Gerüchten, dass der als Befürworter einer Nullzinspolitik geltenden Kazuo Ueda zum neuen Chef der Bank of Japan ernannt werden soll, wurde dies nun offiziell bestätigt.

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,52 80,14 -0,8% -0,62 -1,2% Brent/ICE 86,29 86,61 -0,4% -0,32 +0,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben im US-Handel leicht nach. Sollten die Preisdaten für weitere Zinserhöhungen sprechen, könnte das Konjunktursorgen und die Furcht vor einer sinkenden Nachfrage befeuern, hieß es mit Blick auf die Bekanntgabe der US-Inflationszahlen für Januar am Dienstag.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.864,74 1.853,60 +0,6% +11,14 +2,2% Silber (Spot) 22,01 22,03 -0,1% -0,02 -8,2% Platin (Spot) 960,75 958,00 +0,3% +2,75 -10,0% Kupfer-Future 4,06 4,06 +0,1% +0,00 +6,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

NEUSEELAND - Tropensturm

Angesichts massiver Schäden durch einen Tropensturm hat die Regierung von Neuseeland den Nationalen Notstand ausgerufen.

USA - Ballonabschuss

Die USA haben nach eigenen Angaben einen Sensor sowie Elektronikteile aus dem vor gut einer Woche abgeschossenen chinesischen Ballon bergen können.

USA - Wirtschaftspolitik

US-Präsident Joe Biden will laut Informanten offenbar die stellvertretende Vorsitzende der Notenbank Fed, Lael Brainard, auf den Posten der Direktorin des Nationalen Wirtschaftsrates berufen. Sie soll Brian Deese als Direktor des Rats folgen, der für die Beratung des Präsidenten bei politischen und personellen Entscheidungen sowie für die Koordinierung der Politikgestaltung in den verschiedenen Behörden der Exekutive zuständig ist.

FORD

kooperiert bei einem neuen Batteriewerk mit der chinesichen Contemporary Amperex Technology und investiert 3,5 Milliarden Dollar in die Fabrik im US-Bundesstaat Michigan.

