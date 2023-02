DJ Transaction in Own Shares

Transactions in Own Securities

14th February

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 13th February 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 39,921 Highest price paid per share (pence): 800.00p Lowest price paid per share (pence): 784.50p Volume weighted average price paid per share (pence): 794.72p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

February 14, 2023 02:00 ET (07:00 GMT)